آیین "اردیبهشت تئاتر" با حضور عزت الله انتظامی در دماوند برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هر ساله در چنین روزهایی تحت عنوان روز جهانی تئاتر، بزرگان تئاتر و تلویزیون و سینما از فعالیتهای جوانان تازه وارد به این عرصه هنری بازدید به عمل می ‏آورند.

در این همایش تئاتر "نماز" به کارگردانی "محمدجواد بشارت" هنرمند اهل شهر جدید پردیس به نمایش درآمد.

عزت ‏الله انتظامی در حاشیه این مراسم گفت: نسل جوان تئاتر کشور باید از آموزشهای بنیادین و به ‏روز این رشته هنری بهره مند باشد.

وی افزود: یکی از مهمترین اصول اجرای تئاتر، بیان صحیح، شیوا و رسای کلمات متن دیالوگ توسط بازیگران است.

جشن میلاد کوثر در رودهن برگزار می شود

فرمانده حوزه بسیج کوثر رودهن، از برگزاری جشن میلاد کوثر در نخستین روز هفته زن و مصادف با ولادت با سعادت عفیفه عالمه حضرت فاطمه زهرا(س) خبر داد.

راضیه تقوی اظهار داشت: جشن میلاد کوثر در آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی رودهن با تجلیل از مادر صبور و ولایتمدار چهار شهید سیدکریم، سیدکاظم، سید داود و سید قاسم سجادیان تجلیل می شود .

وی با اشاره به ارسال پیامک تبریک به شهروندان در سالروز ولادت حضرت زهرا(س)، از برگزاری مسابقه پیامکی خبر داد و افزود: به بهترین جمله در وصف شان و منزلت مادر هدایایی اهدا می شود.

در این مراسم علاوه بر سخنرانی مسئول اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان شهرستانهای استان تهران، برنامه های مداحی، تواشیح، توزیع بسته های فرهنگی، اهدای گل و کارت تبریک به بانوان شهر و ادارات نیز در نظر گرفته شده است.

اجرای نمایش "چشم تنگ" در فیروزکوه

اجرای نمایش کمدی "چشم تنگ" توسط گروه هنری "دلشاد" بهکارگردانی "حسن شهرآشوب" و هنرنمایی مهرداد حسینی، موسی اسفندیار، آرینعمران، امید صوفی و کیانا صادقی در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی آفرینش از18 اردیبهشت ماه الی 30 اردیبهشت ماه با همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فیروزکوه و انجمن هنرهای نمایشی شهرستان به روی سن می رود.

جشنواره خیرین مدرسه ساز در فیروزکوه برگزار شد

جشنواره خیرین مدرسه ساز در فیروزکوه برگزار و از 31 نفر خیر که در مجموع 11 هزار زمین به ارزش هفت میلیارد ریال به فضاهای آموزشی این شهر اضافه کرده اند، با اهدای تندیس قدردانی شد.

رئیس آموزش و پرورش فیروزکوه در این همایش از دایر بودن مدرسه در 18 روستا با توجه به بعد مسافت 75 کیلومتری آخرین روستا یعنی محمود آباد و همچنین از دایر بودن مدارس در همه روستاها حتی روستاهایی با پنج نفر دانش آموز خبر داد.