آماده سازی 1.5 هکتار اراضی کوهستانی چالوس برای ایجاد مزارع نمونه گیاهان دارویی

یزدان قلی خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور اجرای طرح ترویجی تولید گیاهان دارویی و ایجاد مزارع نمونه و آزمایشی جهت آشنایی تولید کنندگان با کشت گیاهان دارویی، مدیریت جهاد کشاورزی چالوس اقدام به آماده سازی 1.5 هکتار از اراضی تحت پوشش در منطقه میان بند کرده است.

وی افزود: این اقدام در ارتفاع هزار و 500 متر و منطقه کوهستانی به ارتفاع دو هزار و 100 متر کرده است.

مدیر جهادکشاورزی چالوس با اظهار امیدواری از اینکه کشت گیاهان دارویی در این مناطق با موفقیت به پایان برسد افزود: با شروع کشت گیاهان دارویی به صورت ترویجی، بیش از 10 نفر از تولید کنندگان منطقه درخواست کاشت این گیاهان را در سطح بالغ بر 10 هکتار ارائه کردند.

چالوس یکی از قطب های پرورش تولید گیاهان دارویی است.