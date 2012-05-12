جزئیات شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ماده 37 ذکر شده در دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، در صورتی که ظرفیت یک رشته / شهر تکمیل نشود از میان داوطلبانی که آن رشته را انتخاب کرده و در واحد دانشگاهی انتخابی خود پذیرفته نشده اند با اولویت نمره کل و به تعداد مورد نیاز گزینش و اسامی آنان همراه با اسامی پذیرفته شدگان قبلی اعلام می شود.

پذیرش اینگونه داوطلبان در صورت عدم ثبت نام و شروع به تحصیل در واحد دانشگاهی (اعلامی از طرف مرکز آزمون) منتفی است.

همچنین فرهاد دانشجو - رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به مرحله تکمیل ظرفیت در کنکور کارشناسی ارشد اظهار داشت: پیش از این در همه رشته ها و همه گرایش ها، مرکز آزمون در مرحله تکمیل ظرفیت به داوطلب اعلام می کرد که می تواند در کجا ادامه تحصیل دهد اما از امسال انتخابها به داوطلب اعلام می شود و فرد دوباره انتخاب محل را انجام می دهد که این موضوع به بومی گزینی کمک می کند.

به گزارش مهر،‌ کنکور کارشناسی ارشد 91 دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه 21، 22 و 23 اردیبهشت ماه با رقابت 622 هزار و 939 داوطلب برگزار شد.