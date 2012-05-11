شکست سارکوزی به معنای نارضایتی مردم از پیروی فرانسه از آمریکا بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل شاکر در خطبه های این هفته نمازجمعه اردکان با اشاره به شکست سخت سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اظهار داشت: این شکست پیام های مهمی برای مردم دنیا داشت و آن پیام این بود که با توجه به شعارهای انتخاباتی اورلاند، مردم فرانسه از پیروی بی چون و چرا از آمریکا و ماموریت سربازان فرانسه در خاک افغانستان ناراضی هستند.

وی عنوان کرد: به زودی سیاست های دولت جدید فرانسه در قبال این دو مورد تغییر خواهد کرد.

شاکر همچنین با تبریک سالروز ولادت با سعادت فاطمه زهرا (س) و روز زن افزود: جایگاه زن در اسلام به نسبت سایر ادیان جایگاه ویژه، منحصر به فرد و والایی است و اسلام با اساس فطرت با موضوع زن برخورد کرده است.

امام جمعه موقت اردکان همچنین با اشاره به صدمین دور سفرهای استانی هیئت دولت اضافه کرد: رویکرد رئیس جمهور و هیئت دولت در حل و رفع مشکلات مردم به صورت مستقیم و بلاواسطه و توجه به عمران روستاها و شهرهای کوچک از جمله مواردی است که حتی دشمنان این کشور نیز از آن تمجید کرده اند.

وی با اشاره به بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب، عنوان کرد: کتاب خوب سرنوشت انسان را می تواند عوض کند و چراغی است که ما را به راه سعادت رهنمون می سازد.