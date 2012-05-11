بهترین تکلیف در برابر اهانت به قرآن حمایت از جلسات قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، استاد عباس سلیمی با اشاره به توهین اخیر کشیش آمریکایی به قرآن و آتش زدن اوراق آن گفت: تکلیف ما این است که در برابر این دشمنان، با حمایت از جلسات قرآنی و شرکت در آنها هم سعادت اخروی خود را تامین کنیم و هم بچه های خود را به تلاوت قرآن ترغیب، تشویق و آشنا کنیم.



سلیمی که در مراسم نماز جمعه شهر جدید پرند سخن می گفت با تبریک ولادت فاطمه زهرا(س) به عنوان افتخار خلقت و بانوی بی حرم به همه شیعیان و دوست داران آن حضرت اظهار امیدواری کرد خداوند به همه مردان جامعه غیرت علوی و به همه زنان عفت فاطمی مرحمت کند.



وی با بیان اینکه از مسائل مورد علاقه بی بی دو عالم فاطمه(س) تلاوت قرآن است، تلاوت قرآن را از نعمات خداوند دانست که به برکت اسلام به ما داده شده است.



مدیر روابط عمومی و امور بین الملل آستان حضرت عبدالعظیم حسنی با عظیم خواندن قرآن و تلاوت آن به ذکر روایتی از امام صادق علیه السلام پرداخت و گفت: حضرت می فرمایند شایسته است که انسان مومن نمیرد مگر اینکه قرآن را فرا گرفته باشد و یا در راه آموزش آن باشد و مرگ او فرا برسد.



سلیمی با مهم خواندن بحث تلاوت قرآن به روایت دیگری از آن حضرت اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی که انسان قرآن را تلاوت می کند مانند این است که مقام نبوت در سینه او می خزد.



این قاری قرآن آشنا نبودن با قرآن را خطری بزرگ دانست و گفت: حضرت می فرمایند آن انسانی که بهره ای از قرآن در وجود او به چشم نمی خورد مانند خانه ای متروکه است که هر لحظه در حال فروپاشی است.



مدیر روابط عمومی و امور بین الملل آستان حضرت عبدالعظیم حسنی با بیان اینکه تلاوت قرآن مقدمه ای برای پی بردن به مفاهیم قرآنی و عمل کردن به آن است و پیامبر (ص) می فرمایند کسی که قرآن را می خواند و به آن عمل نکند خدا او را روز قیامت کور وارد محشر می کند.



سلیمی با اشاره به اینکه می توان با انس به قرآن عزت دنیا و آخرت را برای خود رقم زد، اظهار داشت: پیامبر در روز قیامت علیه بخشی از امت خود شکایت می کند و نه از یهودی و مسیحی بلکه از مسلمانانی که قرآن را از زندگی خود کنار گذاشته و مهجور کردند.