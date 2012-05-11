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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۱۸

مجتبی تقوی:

شنیدم"فونیکه سی" به ایران توهین کرد/ برنامه‌ام را به مدیرعامل سایپا دادم

شنیدم"فونیکه سی" به ایران توهین کرد/ برنامه‌ام را به مدیرعامل سایپا دادم

کرج - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز با ابراز خرسندی از دستیابی مهاجم این تیم به عنوان آقای گلی لیگ برتر گفت: شنیدم فونیکه سی پس از اخراج از زمین به کشور عزیزمان ایران توهین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی تقوی، سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز پس از تساوی 2 بر 2 تیمش مقابل صنعت نفت آبادان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز بازی زیبایی را از هر دو تیم سایپا و صنعت نفت آبادان شاهد بودیم. در اول تیم ما حاکم میدان بود و موقعیت‌های خوبی را برای گلزنی از دست دادیم.

وی در ادامه افزود: در نیمه دوم با توجه به تغییر تاکتیکی که دادم موفق شدیم توسط ابراهیم صادقی به گل دوم دست پیدا کنیم ولی بازی خوب حریف در دقایق پایانی باعث شد تیم جوان ما بازی برده را با تساوی به پایان برساند.

سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز با اشاره به آقای گلی انصاریفرد در لیگ یازدهم افزود: خیلی خوشحالم کریم انصاریفرد موفق شد از سد "فونیکه سی" عبور کرده و آقای گل لیگ برتر شود. اما از مسئولان فدراسیون خواهش می‌کنم اجازه ندهند هر بازیکن خارجی وارد فوتبال ایران شود. من امروز شنیدم فونیکه سی پس از اخراج از زمین مسابقه به کشور عزیزمان ایران توهین کرد.

تقوی در خصوص ادامه همکاری خود با باشگاه سایپا یادآور شد: سایپا تیم بزرگی است، من سایپایی هستم و دوست دارم با این باشگاه ادامه دهم. مدیرعامل باشگاه سایپای البرز از من برای فصل آینده برنامه گرفته است.

کد مطلب 1599477

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