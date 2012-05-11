همایش تجلیل از مادران شهدا در بهشت زهرا(س) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با حضور جمعی از خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان برگزار شد.

قائم مقام معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در حاشیه برگزاری این مراسم از برپایی مراسمی با عنوان جشن "میلاد بانوی اخلاق" در چهار ایستگاه مترو تهران خبر داد.

هادی زند گفت: این جشن 23 اردیبهشت، مصادف با سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه(س) از ساعت 11 تا 20 در چهار ایستگاه، ولیعصر(عج)، تجریش، امام خمینی و صادقیه برگزار و از مادران شهدای آن منطقه تجلیل به عمل می آید.

گسترش تعاملات دوجانبه شهرداریهای منطقه 20 و باقرشهر

همکاریها و تعاملات دوجانبه شهرداریهای منطقه 20 و باقرشهر گسترش می یابد.

در ادامه دیدار مسئولان برای گسترش تعاملات بین دستگاههای اجرایی همجوار، شهردار باقرشهر به دیدار شهردار منطقه 20 رفت و بر گسترش تعاملات تأکید کرد.

در این دیدار شهردار منطقه 20 ضمن اشاره به همجواری و تعاملات دو شهرداری در سالهای گذشته، این تعاملات را مثبت و سازنده ارزیابی و اظهار امیدواری کرد که این روند در آینده با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.

عظیم بابایی ضمن اشاره به برنامه ها و پروژهای در دست اقدام شهرداری منطقه 20 گفت: مهمترین اولویت کاری شهرداری منطقه تکمیل کردن پروژه های عمرانی نیمه تمام، روستاهای حریم و همکاری با شهرداری مرکز در پروژه های عظیم اتوبان امام علی(ع) و آزادگان است.

جمشید سعادتمند شهردار باقرشهر نیز در این نشست به مشترکات و همجواری دو شهرداری اشاره کرد و افزود: در سالهای اخیر با حضور شهرداران متعهد و کاردان در شهرداری منطقه 20، بسیاری از مشکلات برطرف شده و امید است با حضور شهردار جدید منطقه 20 این همکاری و هماهنگیها بیشتر شود.

مراسم سالگرد شهادت "برادران پورزند" در بهشت زهرا(س) برگزار شد

مراسم بیست و ششمین سالگرد شهادت "برادران پورزند" در قطعه 29 بهشت زهرا(س) با حضور مسئولان، ورزشکاران، پیشکسوتان، مربیان و اقشار مختلف مردم در کنار مزار این شهدا برگزار شد.

در این مراسم یاد و خاطره شهیدان "ایرج، شاهین و سیروس پورزند" از قهرمانان کشتی کشور گرامی داشته شد.

در این مراسم به غیر از ورزشکاران، پیشکسوتان و برخی از رؤسای فدراسیونهای ورزشی، هنرمندان و بازیگران عرصه سینما و تئاتر، خوانندگان، ذاکران اهل بیت(ع)، قاریان قرآن، رؤسای برخی از ادارات و سازمانهای دولتی و همچنین خانواده های شهدا و مردم مؤمن حضوری باشکوه داشتند.

در این مراسم شرکت کنندگان با نثار تاج گل و قرائت فاتحه بر مزار شهیدان پورزند ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این پهلوانان، بر ادامه راه شهدا تأکید کردند.