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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۱۸

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همایش تجلیل از مادران شهدا در بهشت زهرا(س) برگزار شد

همایش تجلیل از مادران شهدا در بهشت زهرا(س) برگزار شد

شهرری – خبرگزاری مهر: در آستانه میلاد با سعادت حضرت فاطمه(س) و روز زن، به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه، همایش تجلیل از مادران شهدا با عنوان "مادران زهرایی" در قطعه شهدای بهشت زهرا(س) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با حضور جمعی از خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان برگزار شد.

قائم مقام معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در حاشیه برگزاری این مراسم از برپایی مراسمی با عنوان جشن "میلاد بانوی اخلاق" در چهار ایستگاه مترو تهران خبر داد.

هادی زند گفت: این جشن 23 اردیبهشت، مصادف با سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه(س) از ساعت 11 تا 20 در چهار ایستگاه، ولیعصر(عج)، تجریش، امام خمینی و صادقیه برگزار و از مادران شهدای آن منطقه تجلیل به عمل می آید.

گسترش تعاملات دوجانبه شهرداریهای منطقه 20 و باقرشهر

همکاریها و تعاملات دوجانبه شهرداریهای منطقه 20 و باقرشهر گسترش می یابد.

در ادامه دیدار مسئولان برای گسترش تعاملات بین دستگاههای اجرایی همجوار، شهردار باقرشهر به دیدار شهردار منطقه 20 رفت و بر گسترش تعاملات تأکید کرد.

در این دیدار شهردار منطقه 20 ضمن اشاره به همجواری و تعاملات دو شهرداری در سالهای گذشته، این تعاملات را مثبت و سازنده ارزیابی و اظهار امیدواری کرد که این روند در آینده با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.

عظیم بابایی ضمن اشاره به برنامه ها و پروژهای در دست اقدام شهرداری منطقه 20 گفت: مهمترین اولویت کاری شهرداری منطقه تکمیل کردن پروژه های عمرانی نیمه تمام، روستاهای حریم و همکاری با شهرداری مرکز در پروژه های عظیم اتوبان امام علی(ع) و آزادگان است.

جمشید سعادتمند شهردار باقرشهر نیز در این نشست به مشترکات و همجواری دو شهرداری اشاره کرد و افزود: در سالهای اخیر با حضور شهرداران متعهد و کاردان در شهرداری منطقه 20، بسیاری از مشکلات برطرف شده و امید است با حضور شهردار جدید منطقه 20 این همکاری و هماهنگیها بیشتر شود.

مراسم سالگرد شهادت "برادران پورزند" در بهشت زهرا(س) برگزار شد

مراسم بیست و ششمین سالگرد شهادت "برادران پورزند" در قطعه 29 بهشت زهرا(س) با حضور مسئولان، ورزشکاران، پیشکسوتان، مربیان و اقشار مختلف مردم در کنار مزار این شهدا برگزار شد.

در این مراسم یاد و خاطره شهیدان "ایرج، شاهین و سیروس پورزند" از قهرمانان کشتی کشور گرامی داشته شد.

در این مراسم به غیر از ورزشکاران، پیشکسوتان و برخی از رؤسای فدراسیونهای ورزشی، هنرمندان و بازیگران عرصه سینما و تئاتر، خوانندگان، ذاکران اهل بیت(ع)، قاریان قرآن، رؤسای برخی از ادارات و سازمانهای دولتی و همچنین خانواده های شهدا و مردم مؤمن حضوری باشکوه داشتند.

در این مراسم شرکت کنندگان با نثار تاج گل و قرائت فاتحه بر مزار شهیدان پورزند ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این پهلوانان، بر ادامه راه شهدا تأکید کردند.

کد مطلب 1599483

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