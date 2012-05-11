به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین اثر آیت ‌الله جوادی آملی در دهمین روز از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب با اقبال قابل توجهی از سوی مخاطبان روبرو شد؛ تا جایی که نشر اسراء که ناشر این کتاب به شمار می‌رود روز جمعه 22 اردیبهشت دو چاپ از این کتاب شامل 10 هزار نسخه را به فروش رساند.

این کتاب که پیش از این به صورت پیش فروش نیز از سوی این ناشر در نمایشگاه ارائه می‌شد، در حال حاضر تنها به صورت خرید اینترنتی از سایت این موسسه قابل خرید است.

علاقه‌مندان به این شیوه از خرید کتاب می‌توانند بخ پایگاه اینترنتی www.esra.ir مراجعه کنند.

آیت‌الله جوادی آملی در کتاب مفاتیح الحیات در پنج بخش به شرح رابطه انسان با خود و محیط پیرامون خود می‌پردازد.

این کتاب با شرح تعامل انسان با خود، مطالبش را آغاز کرده و در ادامه به شرح تعامل انسان با همنوعان، همکیشان و شهروندان پیرامون خود می‌پردازد.