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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۲۵

طاهری امیری پیش بینی کرد:

برداشت 75 تن دانه روغنی آفتابگردان از اراضی زراعی گلوگاه

برداشت 75 تن دانه روغنی آفتابگردان از اراضی زراعی گلوگاه

گلوگاه - خبرگزاری مهر: مدیر جهادکشاورزی گلوگاه پیش بینی کرد: امسال در سطح اراضی شهرستان، 75 تن دانه روغنی آفتابگردان برداشت شود.

علی طاهری امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مقدار 500 کیلوگرم بذر هیبرید رقم آذرگل بین کشاورزان توزیع شده است.

وی افزود: پیش بینی می شود از مجموع سطح زیر کشت دانه روغنی آفتابگردان این شهرستان در سالجاری بیش از 75 تن دانه روغنی آفتابگردان  تولید شود.

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه بیان داشت: بیش از یک تن کود فسفات و1.5 ن کود ماکرو بین کشاورزان آفتابگردان کار این شهرستان توزیع شده است.

وی گفت: تعداد 22 بهره بردار در این شهرستان به زراعت آفتابگردان مشغول هستند.

طاهری امیری، سطح زیر کشت آفتابگردان این شهرستان در سال گذشته را 15هکتار و تولید را 18 تن اعلام کرد.

کد مطلب 1599500

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