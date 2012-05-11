نمایندگان از پرداختن به مسائل اختلاف برانگیز پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی شاهچراغی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرری افزود: به لطف خدا انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی در مراحل خود به خوبی برگزار شد.

وی بیان کرد: با بیان اینکه دور دوم مذاکرات 1+5 تا چند روز دیگر در بغداد برگزار خواهد شد، عنوان کرد: مسئولان باید همچون گذشته با اقتدار تمام در این مذاکرات شرکت کنند و هرگز کوتاه نیایند تا مطالبات این مردم و خانواده های شهدا و کسانیکه برای این مملکت دل می سوزانند پایمال نشود.

امام جمعه شهرری با بیان اینکه در کشور سوریه انتخابات مجلس با حضور 60 درصدی مردم برگزار شد، افزود: این مسئله به ذائقه دشمنان خوش نیامد و آنان با انفجار بیش از سه تن مواد منفجره صدها نفر از مردم بی گناه این کشور را به خاک و خون کشیدند که بی شک دست آمریکای جنایتکار ، صهیونیسم و رژیمهای مرتجع منطقه در این مسائل پیداست.

وی یادآور شد: با تمام این مسایل و مشکلات مردم سوریه نشان دادند که پشتیبان دولت خود هستند و برای نجات کشورشان تلاش خواهند کرد و پیروزی از آن ملت هاست و بزودی هم موفق خواهند شد.

امام جمعه شهرری ادامه داد: ولایت در اصل و فروع دین اسلام از اصول اساسی است و حقیقت توحید در ولایت پذیری متجلی می شود.

هیچ مکتبی به اندازه اسلام به مقام و منزلت زن بها نداده است

وی با تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه(س) و امام خمینی(ره) و با اشاره به مقام و منزلت والای حضرت زهرا(س) عنوان کرد: در هیچ مکتبی به اندازه اسلام به مقام و منزلت زن بها داده نشده و اکنون هم در غرب به زنان به عنوان یک کالای مصرفی نگاه می شود.

شاهچراغی اضافه کرد: زنان جامعه ما باید با تاسی از حضرت فاطمه زهرا(س) و با عمل به وظیفه دینی، شرعی، پاکدامنی و مسئولیت پذیری به کمال برسند و نمونه ای برای تمام زنان در دنیای اسلام باشند.