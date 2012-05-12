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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۱۶

گزارش خواندنی مهر/

تصاویر "قمری"های اجاره نشین/ آشیانه ای کوچک روی جام طلا!

تصاویر "قمری"های اجاره نشین/ آشیانه ای کوچک روی جام طلا!

خرم آباد - خبرگزاری مهر: قمری هایی که آشیانه خود را در اتاق مدیر کل محیط زیست لرستان بنا کرده اند این روزها تبدیل به اجاره نشین دستگاه متولی محیط زیست استان لرستان شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یک روز کاری که مدیر کل محیط زیست لرستان برای آغاز روز کاری به دفتر خود آمد با صحنه زیبایی مواجه شد و آن هم یک جفت قمری بودند که از طریق پنجره اتاق خانه و زندگی خود را در جام طلای روی کمد اتاق مدیر کل بنا کرده بودند.

هر روز در کنار مراجعانی که به دفتر مدیر کل محیط زیست تردد می کنند این جفت پرنده از طریق پنجره اتاق به این اداره کل رفت و آمد دارند و برای ساختن آشیانه گرم و نرم خود خس و خاشاک را به جام طلای روی کمد اتاق انتقال می دهند.

و اما "قمری خانگی" یا در اصطلاح عامه "یاکریم" گونه ای از پرندگان شهری است که در سطح شهر خرم آباد به وفور یافت می شود و حضور این گونه به همراه سایر پرندگان در آسمان خرم آباد به این شهر نشاط و زیبایی خاصی بخشیده است.

قُمری پرنده ای زیبا و خوش آواز به طول ۲۷ سانتیمتر با بدنی نسبتاً لاغر و دم سیاه، با کناره‌های سفید که شاهپرهای آن رفته رفته از وسط به کنار کوتاهتر است. سطح پشتی قمری به رنگ خرمایی مایل به خاکی بوده که دارای پرهای سیاهی در وسط آنها است.

قمری خانگی نیز حدود ۲۶ سانتیمتر طول و طوق پهنی در جلو گردن دارد. سر و صورتش تقریباً صورتی با یک طوق پهن خال خال سیاه و مسی رنگ در قاعده جلویی گردن. چانه این پرنده کمرنگ و شکم و پوش پرهای زیر دم آن سفید است.

سطح پشت این پرنده خرمائی پر رنگ است. قمری خانگی در بسیاری از شهرهای ایران به یاکریم معروف شده ‌است و این در حالی است که یاکریم پرنده‌ای است با طوقی در دور گردن که به طوقی نیز معروف ‌است.

کد مطلب 1599545

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