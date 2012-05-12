  1. جامعه
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۵:۵۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد به مجلس ارائه نشده است

لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد به مجلس ارائه نشده است

عضو کمیسیون قضائی مجلس گفت: لایحه‌ای در زمینه ممنوعیت حمل و فروش سلاح سرد به مجلس ارائه نشده است.

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا کنون هیچ لایحه ای در رابطه با حمل یا ممنوعیت سلاح سرد به مجلس هشتم داده نشده است و طرحی که درباره آن صحبت می شود طرح خود نمایندگان بود.

وی افزود: افرادی که در رابطه با تصویب این قانون صحبت می کنند ابتدا این لایحه را به مجلس ارائه کنند تا در مورد آن تصمیم گیری شود.

سال 86 همزمان با وقوع افزایش جرائم خشن با سلاح سرد بحث ممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی نیروی انتظامی مطرح شد. این طرح سپس از سوی دولت در قالب لایحه ای به مجلس هفتم فرستاده شد. در خرداد ماه آن سال یک فوریت این طرح تصویب شد اما در ادامه در کمیسیون حقوقی – قضائی مجلس مسکوت ماند. در حالی مجلس هفتم به کار خود پایان داد که این طرح همچنان در صحن علنی مطرح نشد. امید بود این لایحه در مجلس هشتم به سرانجام برسد که به گفته دهقان در این زمینه لایحه ای به مجلس ارائه نشده است.

کد مطلب 1599547

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