گزارش مهر از 11 اتفاق مهم یازدهمین لیگ برتر/ اقدام عجیب دو پرسپولیسی

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان 283 روز رقابت نزدیک و فشرده 18 تیم برتر فوتبال ایران سپاهان قهرمان شد، تیم‌های تراکتورسازی تبریز، استقلال تهران و صبای قم سهمیه حضور در لیگ قهرمانان را به دست آوردند و سه تیم شهرداری تبریز، شاهین بوشهر و مس سرچشمه با لیگ برتر وداع کردند. این لیگ نیز به مانند لیگ‌های گذشته شاهد اتفاقاتی تلخ و شیرین بود که تمامش به یادماندنی است و در خاطره فوتبال ایران به ثبت خواهد رسید. در زیر اشاره‌ای گذرا به مهمترین اتفاقات لیگ یازدهم خواهیم داشت:

1- هت تریک قهرمانی سپاهان: سپاهان که با کسب دو قهرمانی پی در پی در لیگ برتر به نوعی سنت شکنی کرده بود، در این فصل با کسب یک قهرمانی دیگر رکورد سه قهرمانی پیاپی در لیگ برتر را به نام خود ثبت کرد. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد با جدایی امیر قلعه نویی، سیدمهدی رحمتی، خسرو حیدری، ابراهیم توره، سیدهادی عقیلی و ...، حذف دراماتیک و تلخ از لیگ قهرمانان آسیا، وداع محمدرضا ساکت و به بن بست رسیدن با لوکا بوناچیچ در میانه‌های نیم فصل اول تیم سپاهان بازهم به قهرمانی لیگ برتر برسد اما این تیم با "زلاتکو کرانچار" از غیرممکن، ممکن ساخت و برای چهارمین بار قهرمان لیگ برتر شد تا پرافتخارترین تیم این مسابقات لقب بگیرد.

2- ناکامی کهکشانی‌ها: تا پیش از آغاز یازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور همه از استقلال به عنوان مدعی اصلی قهرمانی لیگ برتر یاد می‌کردند. تیمی که نفراتی چون مجتبی جباری، فرهاد مجیدی، پژمان منتظری را در اختیار داشت و نفراتی چون خسرو حیدری، آندرانیک تیموریان، سیدمهدی رحمتی، جاسم کرار و ... را جذب کرده بود، عملا شانس اول قهرمانی لیگ برتر به شمار می آمد. استقلال تا نیم فصل اول دست نیافتنی می‌نمود اما در میانه راه با جدایی اجباری مجیدی و کرار و مصدومیت‌های تیموریان، جباری و حیدری توان تیم مظلومی تحلیل رفت و کهکشانی‌های لیگ برتر در جاده قهرمانی جا ماندند.

3- ناکامی بزرگ پرسپولیس: پرسپولیس لیگ یازدهم را با ایستادن بر سکوی دوازدهم جدول به اتمام رساند که ضعیف‌ترین نتیجه این تیم در تمامی دوره‌های مسابقات لیگ است. سرخپوشان در یازدهمین دوره لیگ برتر 10 بار پیروز شدند، 12 بار به نتیجه تساوی رضایت دادند و 12 بار نیز شکست خوردند. پرسپولیس با دریافت 54 گل به اندازه تیم قعرنشین مس سرچشمه گل خورد و بعد از نفت آبادان ضعیف‌ترین خط دفاعی لیگ برتر را به خود اختصاص داد. سرخپوشان که از ابتدای فصل درگیر اختلافات دایی و کاشانی بودند، نیم فصل اول را با حمید استیلی پشت سر گذاشتند و در نیم فصل دوم نیز مصطفی دنیزلی را بالای سر خود دیدند. این ناکامی بزرگ یکی از مهمترین اتفاقات لیگ برتر طی سالیان اخیر است.

4- عملکرد فوق العاده صبای قم و نفت تهران: دو تیم صبای قم و نفت تهران پیش از آغاز لیگ برتر شرایط نامشخصی داشتند و سروصدایی از آنها به گوش نمی‌رسید. نفت تهران بین تهران و اراک رفت و آمد داشت و صبای قم نیز با یک تعداد بازیکن جوان بدون جار و جنجال مهیای حضور در لیگ یازدهم می‌شد. این دو تیم اما با آغاز دوباره مسابقات نمایشی فراتر از انتظار داشتند و با دستیابی به عنوان چهارم و پنجم لیگ برتر بالاتر از ذوب آهن اصفهان، فولادخوزستان و پرسپولیس در جدول رده بندی ایستادند. عملکرد فوق العاده تیم‌های صبای قم و نفت تهران از اتفاقات قابل ذکر و به یادمانی لیگ یازدهم است و لقب پدیده برازنده آنها.

5- جابجایی و عزل و نصب 14 مربی: در یازدهمین دوره لیگ برتر به غیر از تیم‌های تراکتورسازی تبریز، استقلال تهران، صبای قم، نفت تهران، ذوب آهن اصفهان، فولاد خوزستان، ملوان بندرانزلی و راه آهن شهرری؛ 10 تیم دیگر چاره تحول در عملکرد خود را در تغییر مربی دیده‌اند. در این بین 14 مربی خانه نشین شده شده یا به تیمی دیگر رفتند تا رکوردی جالب توجه در فوتبال ایران به ثبت برسد. تیم‌های شاهین بوشهر، شهرداری تبریز، مس کرمان و داماش گیلان در یازدهمین دوره لیگ برتر سه مربی متفاوت را بالای سر خود دیدند و از این حیث سرآمد دیگر تیم‌ها بودند.

6- تاثیر اختلاس سه هزار میلیاردی بر لیگ یازدهم: اختلاس سه هزار میلیاردی بر فوتبال ایران نیز تاثیرگذار بود که منجر به تضعیف دو تیمی شد که در ابتدای فصل شروعی خوب در لیگ داشتند. باشگاه‌های شاهین بوشهر و داماش گیلان که حامیان مالی آنها به نوعی درگیر پرونده فساد مالی بودند، در میانه مسابقات لیگ برتر با مشکلاتی مواجه شدند که در نهایت منجر به سقوط سپیدپوشان بوشهری به لیگ دسته اول شد. این دو تیم هنوز درگیر مشکلاتی هستند که با وجود اتمام مسابقات لیگ برتر گریبانگیر آنهاست.

7- زمین‌های ناهموار و ورزشگاه‌های غیراستاندارد: زمین‌های ناهموار و ورزشگاه‌های غیراستاندارد در ایران حتی صدای "کارلوس کی‌روش" را هم درآورده است. به غیر از ورزشگاه آزادی و یکی، دو ورزشگاه دیگر بیشتر زمین‌های فوتبال ایران شرایط استانداردی ندارد. این ضعف و کاستی که حرفه‌ای بودن لیگ برتر فوتبال ایران را زیر سئوال برده است، در این فصل منجر به کاهش سهمیه‌های فوتبال ایران در مسابقات لیگ قهرمانان شد و زنگ خطر را برای ما به صدا درآورد. در فاصله کوتاه تا آغاز فصل دوازدهم لیگ برتر این امیدواری وجود دارد که وضعیت زمین‌های فوتبال ایران بهبود یافته و شرایطی آبرومند پیدا کند.

8- حرکت عجیب شیث و نصرتی: در هفته دوازدهم لیگ برتر اتفاقی رقم خورد که تا هفته‌ها فوتبال ایران را تحت الشعاع قرار داد. شادی نامتعارف شیث رضایی و محمد نصرتی پس از گلزنی پرسپولیس مقابل داماش گیلان برای این دو مدافع پرسپولیس محرومیت‌های 20 و 10 ماهه از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را به دنبال داشت، محرومیتی که پس از چند هفته با تخفیف کمیته استیناف به شش و چهار ماه کاهش یافت. حرکات نصرتی و شیث رضایی نگاه‌ها را معطوف به لیگ برتر فوتبال ایران کرد و مشکلات پرسپولیس را بیشتر و بیشتر. این شادی‌های نامتعارف از اتفاقات تلخ لیگ یازدهم بود و که هیچ وقت از خاطر فوتبالدوستان نخواهد رفت.

9- وداع عزیز لیگ برتر: عزیزالله محمدی لیگ برتر فوتبال ایران را سروسامان داد و باعث شد طی چند سال گذشته این رقابت‌ها با برنامه برگزار شود. او که در فصل یازدهم بارها مورد انتقاد مربیان لیگ برتری قرار گرفت که چرا برنامه مسابقات فشرده و سنگین است، قربانی بزرگ انتخابات فدراسیون فوتبال شد. عزیزمحمدی که سودای ریاست بر فدراسیون فوتبال را در سرداشت رقابت انتخاباتی را به کفاشیان و قریب باخت. او تاوان این بلندپروازی را با وداع اجباری با سازمان لیگ برتر داد تا این سازمان را در میانه لیگ یازدهم به غلامرضا بهروان سپرده شود.

10- لیگی با کمترین پدیده: لیگ برتر محل بروز و ظهور استعدادهاست، آنهایی که می‌آیند و در سطح اول فوتبال کشور خود را ثابت می‌کنند و ماندگار می‌شوند. در لیگ یازدهم تعداد این پدیده‌ها به اندازه بازیکنان یک تیم فوتبال هم نبود. به غیر از رضا حقیقی، امید عالیشاه، اکبر صادقی، محسن فروزان، یعقوب کریمی، پیام صادقیان و سیامک کوروشی بازیکنی نتوانست در لیگ یازدهم خودی نشان دهد و لقب پدیده را به دست آورد، بازیکن جوانی نتوانست خود به فوتبال ایران معرفی کند تا لیگ یازدهم با معرفی کمترین پدیده به اتمام برسد.

11- ادامه مشکلات باشگاه‌های خصوصی: در لیگ یازدهم دو باشگاه خصوصی به رقابت با 16 باشگاهی پرداختند که به نوعی از بودجه دولتی استفاده می‌کردند. دو باشگاه داماش گیلان و راه آهن شهرری که نمایندگان بخش خصوصی در لیگ یازدهم بودند به ترتیب عناوین هفتم و یازدهم را به خود اختصاص داده و در لیگ برتر ماندنی شدند. دو باشگاه راه آهن شهرری و داماش گیلان در طول فصل با مشکلاتی عدیده مالی دست به گریبان بودند که در چند برهه اعتصاب و امتناع بازیکنان این دو تیم از حضور در تمرینات را به دنبال داشت. در شرایطی که کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید دارد که باشگاه‌ها باید خصوصی شوند، این امیدواری وجود دارد که باشگاه‌های ایرانی نه در حرف بلکه در عمل خصوصی شده و در این راه به خوبی از سوی حامیان مالی بخش خصوصی حمایت شوند.