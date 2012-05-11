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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۰۰

هفته سی و چهارم لیگ برتر/

برتری راه آهن، داماش، مس و سایپا در پایان نیمه اول

برتری راه آهن، داماش، مس و سایپا در پایان نیمه اول

نیمه اول دیدارهای آغازین هفته سی و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برتری تیم‌های راه آهن شهرری، داماش گیلان، مس کرمان و سایپای البرز پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و چهارم و پایانی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 17 امروز جمعه با برگزاری چهار دیدار در شهرهای مختلف آغاز شده که در پایان نیمه اول این دیدارها نتایج زیر رقم خورده است:
* داماش گیلان یک - شهرداری تبریز صفر
گل: علیرضا جهانبخش (45)

* راه آهن شهرری 3 - شاهین بوشهر یک
گل‌ها: مجتبی شیری (18 و 45) و بهادر عبدی (19) برای راه آهن و محمد غرزول (1+45 - گل به خودی) برای شاهین

* مس کرمان یک - ذوب آهن اصفهان صفر
گل: مصطفی شجاعی (41)

* سایپای البرز یک - صنعت نفت آبادان صفر
گل: کریم انصاری‌فرد (10)

کد مطلب 1599553

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