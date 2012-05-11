اردوی رزمی فرهنگی در شاهرود برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی رزمی فرهنگی بسیج حضرت ابوالفضل (ع) در روستای سعدآباد حوزه نجف اشرف شاهرود برگزار می شود.

فرمانده حوزه بسیج نجف اشرف با اعلام این خبر گفت: این اردوی دو روزه فرهنگی هنری ورزشی و رزمی برای بسیجیان و خانواده آنان برگزار می شود.

حسین طالع زاری با اشاره به اینکه در این اردو 500 نفر از بسیجیان و خانواده های آنان شرکت دارند افزود: این اردو در منطقه حصار روستای سعدآباد برگزار می شود و شرکت کنندگان در این اردو، در کنار برنامه های فرهنگی ورزشی در جلسات اعتقادی سیاسی و معرفتی نیز شرکت می کنند.

وی گفت: برای اولین بار است که اردویی دو روز و خانوادگی برای بسیجیان بصورت متمرکز برگزار می شود.

جلسه توجیهی حوزه نجف اشرف شاهرود برگزار شد



جلسه توجیهی برنامه های سال 91 پایگاه های مقاومت حوزه بسیج نجف اشرف سپاه ناحیه شاهرود برگزار شد.

در این جلسه که فرماندهان پایگاه ها و اعضای شورای حوزه در نمازخانه بسیج نجف اشرف حضور داشتند، فرمانده حوزه نجف اشرف گفت: فرماندهان پایگاه ها باید همت و توجه ویژه ای به اجرای برنامه ها داشته باشند و کیفیت و اثر بخشی برنامه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: باید تلاش کرد برنامه های معرفتی بصیرتی در کنار برنامه های فرهنگی و ورزشی قرار گیرد که هم جاذبه داشته باشد و هم اثرگذاری آن بیشتر باشد.

حجت الاسلام مرتضی غائبی مسئول تربیت و آموزش حوزه نجف اشرف نیز در این جلسه تاکید کرد: باید تلاش کرد تا جلسات صالحین با کیفیت بیشتری برگزار شود تا اثر لازم و هدفی که مد نظر است تحقق یابد.

وی با تاکید بر استفاده از همه توان پایگاه و استعداد بسیجیان در برگزاری جلسات صالحین گفت: تلاش این است که امسال تمام بسیجیان پایگاه در حلقه های عام و خاص سازماندهی شده و جلسات منظم و هدفمندی را دنبال نمایند.

در پایان این جلسه برنامه سال 91 پایگاه ها ابلاغ شد و در خصوص برگزاری برنامه ها بحث و تبادل نظر شد.

تیم والیبال پایگاه نفیسه دامغان تشکیل شد



فرمانده پایگاه نفیسه دامغان با اعلام اینکه تیم والیبال پایگاه نفیسه دامغان تشکیل شد گفت: به منظور حفظ سلامت و تقویت بنیه جسمی بسیجیان و غنی‌سازی اوقات فراعت جوانان در محیطی سالم و با نشاط، این تیم والیبال تشکیل شد.

فاطمه محمدی افزود: با توجه به موانع و مشکلات فراوان جهت ایاب و ذهاب خواهران بسیجی، همت این عزیزان کارساز شد و کلاس‌های والیبال روزهای یکشنبه و سه شنبه بعدازظهرها در باشگاه الغدیر امیریه در حال اجرا و برگزاری است.

فرمانده پایگاه نفیسه در پایان سخنان خود اظهار داشت: از برنامه‌های دیگر تربیت بدنی بسیج این است که یک تیم والیبال از بازیکنان حرفه ای با مربیگری نجمه شجاع تشکیل شود و به استان معرفی شود.

هدف صالحین تربیت نیروهای متعهد برای انقلاب است



مسئول نظام صالحین سپاه میامی، گفت: هدف شجره طیبه صالحین، تربیت نیروهای متعهد و کارآمد برای آینده انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام اباذر محمدی در نخستین جلسه اخلاقی بصیرتی مربیان و سرگروه های تربیتی شجره طیبه صالحین حوزه های مقاومت فدک و قدس تأکید کرد: روند کار جلسات حلقه های صالحین بازگشت به حلقه های معرفتی، بصیرتی زمان انقلاب است که ثمره آن ایجاد فرهنگ مذهبی، اسلامی بود.

وی ضمن اشاره به برنامه های تربیت و آموزش در سال جدید برای حلقه های صالحین گفت: هدف نهایی جلسات تربیتی، جامه عمل پوشاندن به منویات امام خامنه ای در خصوص تربیت نیروهای متعهد و متخصص برای سطوح بالای مدیریت در کشور است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه میامی نیز در این جلسه با اشاره به سخنان شهید مطهری در مورد اسلام گفت: نباید نگران شبهات غرب و استکبار جهانی در مورد اسلام و کشورمان باشیم؛ چرا که این تهدیدها باعث پررنگ شدن اسلام در بین مردم جهان شده است.

حجت الاسلام عیسی سلیمانی همچنین رویکردهای عملی در حلقه های صالحین را برای سرگروه ها تشریح کرد و گفت: کارگاه پرسش و پاسخ سرگروه ها و مربیان و پخش کلیپ شهدا از دیگر برنامه های این جلسه بود.