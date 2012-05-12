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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۰۱

جیرانی در گفتگو با مهر:

دستگاه تمام اتوماتیک تولید قطعات بتنی در شاهرود به بهره برداری رسید

دستگاه تمام اتوماتیک تولید قطعات بتنی در شاهرود به بهره برداری رسید

شاهرود-خبرگزاری مهر: شهردار شاهرود گفت: خط کامل دستگاه تمام اتوماتیک تولید قطعات بتنی شهرداری شاهرود در آینده نزدیک بهره برداری می شود.

محمد جیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه دستگاه تمام اتوماتیک تولید قطعات بتنی در این شهرداری به بهره برداری رسید، گفت: به منظور تولید قطعات بتنی آماده به صورت خشک و خیس، جدول، کانیو و پازل در طرح های مختلف، اقدام به خریداری یک دستگاه جدول زنی تمام اتوماتیک شد.

وی اظهار داشت: عملیات نصب دستگاه مذکور در محل تاسیسات شن و ماسه شهرداری در حال انجام می باشد، که بزودی نصب تمام قطعات آن تکمیل و به بهره برداری کامل خواهد رسید.

شهردار شاهرود با اشاره به اینکه خرید این دستگاه 3 میلیارد ریال برای شهرداری هزینه در بر داشته است، افزود: این دستگاه ضمن داشتن خط کامل تولید قطعات بتنی Y.S.T.855 دوباکته "دستگاه مادر" با سیستم طرح ماسا و بچینگ 500 لیتری با سیستم شغتی بازودار پارولی مدور حلزونی یا فیدرتوزین مصالح تمام خودکار با اختلاط چهارگانه را دارا می باشد و از طریق اتاقک اپراتور به صورت تمام اتوماتیک قطعات بتنی را تولید خواهد نمود.

جیرانی اظهار داشت: انشاء الله با راه اندازی این دستگاه ضمن جایگزینی سیستم تمام اتوماتیک به جای سنتی از مشکلات خرید و حمل ونقل قطعات بتنی نیز کاسته خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با بهره برداری از این دستگاه، خدمات مطلوب و گستره تری به شهروندان  ارائه گردد.  

کد مطلب 1599574

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