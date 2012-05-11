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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۵۵

حاشیه/

اخراج فونیکه سی از میدان مسابقه و تقدیر از شریفی نسب

اخراج فونیکه سی از میدان مسابقه و تقدیر از شریفی نسب

کرج - خبرگزاری مهر: اخراج فونیکه سی از میدان مسابقه و تقدیر از شریفی نسب از دیدار سایپای البرز و صنعت نفت آبادان رخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر تیم فوتبال سایپای البرز در هفته پایانی لیگ برتر فوتبال به مصاف صنعت نفت آبادان رفته است.

از حاشیه های مهم این دیدار می توان به اخراج فونیکه سی از میدان مسابقه اشاره کرد که در در دقیقه 60با تمارض در محوطه جریمه  و دریافت کارت زرد دوم  از بازی اخراج شد تا کریم انصاری فرد خوشحال ترین فرد این میدان شود.

فونیکه سی پس از اخراج 10دقیقه از وقت بازی را به خاطر بیرون نرفتن از زمین هدر داد و حتی  یک عکاس را تهدید و به او توهین کرد و با راهنمایی مسئولان نفت آبادان از زمین مسابقه بیرون رفت.

در بین دو نیمه مسابقه باشگاه سایپا از امید شریفی نسب بازیکن صنعت نفت آبادان تقدیر کرد.

کد مطلب 1599580

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