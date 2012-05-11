معرفی برترینهای هفته چهاردهم کورس بهاره اسبدوانی گنبدکاووس

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها که عصر جمعه در مجموعه سوارکاری گنبدکاووس برگزار شد، 61 راس اسب ورزشی در هفت دور هزار متری به رقابت پرداختند.

در کورس اول اسبهای ورزشی دل دل طلا با سوارکاری آرمین آق آتابای، خوش سقر بارانی با فیض الله رجال و چاندویل با ابوطالب چاری زاده، در کورس دوم اسبهای اسپریت با نورمحمد بهادر، ماه نظر با عبدالرحیم آرمیده و سیروان با فیض الله رجال و در کورس سوم اسبهای اوسق با قربان محمد اودک، آترینه با ابوطالب چاری زاده و بارسنال با احمد پقه برتر شدند.

همچنین اسبهای ورزشی بیوسا با عبدالرحیم آرمیده، کویک هرس با علی اونق و شارمن با کمال دالیجه عطاء در کورس چهارم، اسبهای ریومون با کمال دالیجه عطاء، ریودزرت با پیمان قللر عطاء و شانلی با محمد خجملی در کورس پنجم و اسبهای ریحانا با کمال دالیجه عطاء، اسپیشیال ریو با قربان محمد اودک و امپراطور صحرا با ستار مهرانی در کورس ششم اول تا سوم شدند.

اسبهای ورزشی دانهیل با محمد خجملی، بست با ستار مهرانی و حماسه با ابوطالب چاری زاده نیز در کورس هفتم از دیگر اسبهای پیشی گرفتند.