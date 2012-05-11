  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۰۳

معرفی برترینهای هفته چهاردهم کورس بهاره اسبدوانی گنبدکاووس

معرفی برترینهای هفته چهاردهم کورس بهاره اسبدوانی گنبدکاووس

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: برترین های هفته چهارم کورس بهاره اسبدوانی گنبدکاووس با شرکت چابکسواران کشوری و استانی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها که عصر جمعه در مجموعه سوارکاری گنبدکاووس برگزار شد، 61 راس اسب ورزشی در هفت دور هزار متری به رقابت پرداختند.

در کورس اول اسبهای ورزشی دل دل طلا با سوارکاری آرمین آق آتابای، خوش سقر بارانی با فیض الله رجال و چاندویل با ابوطالب چاری زاده، در کورس دوم اسبهای اسپریت با نورمحمد بهادر، ماه نظر با عبدالرحیم آرمیده و سیروان با فیض الله رجال و در کورس سوم اسبهای اوسق با قربان محمد اودک، آترینه با ابوطالب چاری زاده و بارسنال با احمد پقه برتر شدند.

همچنین اسبهای ورزشی بیوسا با عبدالرحیم آرمیده، کویک هرس با علی اونق و شارمن با کمال دالیجه عطاء در کورس چهارم، اسبهای ریومون با کمال دالیجه عطاء، ریودزرت با پیمان قللر عطاء و شانلی با محمد خجملی در کورس پنجم و اسبهای ریحانا با کمال دالیجه عطاء، اسپیشیال ریو با قربان محمد اودک و امپراطور صحرا با ستار مهرانی در کورس ششم اول تا سوم شدند.

اسبهای ورزشی دانهیل با محمد خجملی، بست با ستار مهرانی و حماسه با ابوطالب چاری زاده نیز در کورس هفتم از دیگر اسبهای پیشی گرفتند.

کد مطلب 1599599

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها