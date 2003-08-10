تيلور قرباني تصميم دولتهاي آمريكا و انگلستان شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بي بي سي، چارلز تيلور رئيس جمهور ليبريا پيش از استعفاي اجباري در روز دوشنبه از هوادارانش خداحافظي كرد. وي ديروزدر ميان ابراز احساسات هوادارن از حزب وطن پرستان ملي در مونروويا گفت: مبارزاتي كه براي بركناري وي انجام گرفت به قيمت نابودي دمكراسي تمام شد. با اين حال وي افزود : وي به نفع مردم ليبريا از قدرت كناره گيري مي كند . وي بااشاره به اينكه كناره گيري وي مشروط به ايجاد شرايط صلح آميزي مورد حمايت بين المللي است تاكيد كرد: بنا به خواست گروههاي شورشي ليبريا براي پايان دادن به خصومتها در اين كشور به تبعيد خواهد رفت. تيلور هنوز تاريخ دقيق ترك ليبريا را اعلام نكرده است . نيجريه كه نيروهايش را به عنوان نيروهاي حافظ صلح به ليبريا اعزام كرده است به تيلور پيشنهاد پناهندگي داده است .

به گزارش بي بي سي ،اين اظهارات تيلور زماني مطرح مي شود كه جنگ همچنان در برخي مناطق ليبريا ادامه دارد و به گفته صليب سرخ وضع انساني در اين كشور به خصوص در دومين شهر ليبريا وخيم و بحراني است. بارني فيليپ خبرنگار بي بي سي در مونروويا گفت : هواداران رئيس جمهوري، وي را قرباني تصميم دولتهاي انگيلس و آمريكا مي دانند. در همين حال شورشيان اعلام كردند كه جانشين تيلور را نمي پذيرند و به جنگ ادامه مي دهند . با اين حال مقامات كشورهاي غرب آفريقا اعلام كردند: پس از كناره گيري تيلور، معاون وي فقط براي مدت كوتاهي زمام امور را به دست خواهد گرفت و در مذاكراتي كه درغنا ميان مقامات دولتي وشورشيان صورت خواهد گرفت ، رئيس جمهور موقت ليبريا تعيين مي شود.