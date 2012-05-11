قرارداد 20 بازیکن پرسپولیس تمام شد/ پیروزی برابر فولاد تقدیم به دنیزلی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عاشوری که عصر امروز به عنوان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس را هدایت کرد بعد از کسب پیروزی برابر فولاد خوزستان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: در این هوای گرم اهواز بازی خوب و قابل قبولی انجام دادیم و من از بازیکنان تیم تشکر می کنم.

وی افزود: به دست اندرکاران فدراسیون فوتبال توصیه می کنم در آینده مسئله و مشکل گرمای هوا در مناطقی مثل اهواز را برای تیمهای میهمان حل کنند زیرا بازی کردن در این هوا بسیار دشوار است.



عاشوری تصریح کرد: این پیروزی را به مرحوم قاسم عبیات، مصطفی دنیزلی که امروز کنار تیم نبود و به هواداران پرسپولیس تقدیم می کنم.



مربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران عنوان کرد: عملکرد ما در این فصل به هیچ وجه رضایت بخش نبود و امیدوارم در فصل آینده پرسپولیس رده بهتری کسب کند.



عاشوری در خصوص آینده تیم نیز گفت: در خصوص جذب بازیکن برای فصل آینده مدیران باشگاه باید تصمیم گیری کنند ولی آنها از هم اکنون بدانند که قرارداد 20 بازیکن پرسپولیس از جمله علی کریمی به پایان رسیده و باید از هم اکنون به فکر باشند.