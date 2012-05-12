15 مرکز دیجیتال در خراسان شمالی راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی با اشاره به اینکه در حال حاضر سه مرکز دیجیتال در استان فعال است گفت: تا پایان سال جاری 15 مرکز دیجیتال در خراسان شمالی راه اندازی میشود.
هاشم شیرازیان با تاکید بر گسترش این نمایشگاهها در روستاهای و شهرهای استان افزود: کسانی که از این نمایشگاهها بازید میکنند باید از تجربههای آنان استفاده و نکات مثبت آن تقویت شود.
وی در ادامه با بیان اینکه جوانان میتوانند از این موقعیت استفاده و خود را ارزیابی کنند اظهار داشت: تمام اعضاء کانون علاوه بر اینکه تجربههای خود را افزایش میدهند باید توان کاری خود را نیز افزایش دهند.
این مسئول با اشاره به شعار سال جاری از سوی مقام معظم رهبری گفت: باید در نمایشگاه رسانههای دیجیتال خراسان شمالی فعالیتها و تولیدات استان نیز عرضه شود تا جوانان بتواننداز آن استفاده و بهره لازم را ببرند.
شیرازیان فعال کردن سایت و وبلاگ کانونهای مساجد استان را از جمله برنامههای این اداره در سال جاری ذکر کرد و افزود: کم هزینه بودن و انجام سریع برنامهها از جمله مزایای این برنامه است.
رسانهها به اطلاع رسانی نمایشگاه رسانههای دیجیتال توجه ویژه داشته باشند
رئیس کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی دومین نمایشگاههای رسانههای دیجیتال خراسان شمالی، خواستار توجه ویژه رسانهها، به اطلاع رسانی نمایشگاه رسانههای دیجیتال شد.
مجتبی اطمینان افزود: مقدمات برگزاری نمایشگاه در قالب 70 غرفه در محل دائمی نمایشگاهها فراهم شده است.
وی تصریح کرد: ارائه نرم افزارهای رایانهای با تخفیف 50 درصدی، عرضه برنامههای مختلف قابل اجرا در رایانه، برگزاری کارگاههای آموزشی و شهر دیجیتال از مهمترین محورهای این نمایشگاه است.
اطمینان، دانشجویان و اساتید را به عنوان مخاطب اصلی این نمایشگاه دانست و بر لزوم اطلاع رسانی این نمایشگاه درحوزه های تخصصی علمی، دانشگاهی و فنی استان تاکید کرد.
وی با تاکید بر اینکه این نمایشگاه فرصت مناسبی برای توسعه زیر ساخت های رسانهای و فناوری است افزود: جایگاه استان در حوزه دستاوردها، قابلیتهای استان در بخش دیجیتال و الکترونیک در این نمایشگاهها مشخص میشود.
این نمایشکاه از 25 الی 29 اردیبهشت ماه سال جاری در محل دائمی نماشگاه های بین المللی استان، از ساعت 9 تا 12 صبح و عصرها از ساعت 16 الی 21 برای بازدید عموم دایر میباشد.
ترویج فرهنگ دیجیتال در اولویت نمایشگاهها قرار گیرد
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اسفراین گفت: اصلاح و فرهنگ دیجیتال در میان مردم، حمایت از رسانههای دیجیتال در اولویت اینگونه نمایشگاهها باشد.
حسین هلاکویی با اشاره به اهمیت برگزاری این گونه از نمایشگاهها در استان افزود: با توجه به اینکه در این برهه از زمان همه چیز به سمت الکترونیکی شدن و دیجیتال پیش میرود مطمئنا تاثیر زیادی برای مردم به ویژه برای قشر جوان جامعه خواهد داشت.
وی همچنین در خصوص اطلاع رسانی جهت حضور هنرمندان و شهروندان در این نمایشگاه اظهار داشت: اطلاع رسانی در این زمینه برای شهروندان و ادارات به ویژه دانشگاهها، آموزش و پرورش و مراکز فرهنگی و هنری شهرستان انجام شده به صورت گروهی از دومین نمایشگاه رسانههای دیجیتال استان بازدید کنند.
هلاکویی در ادامه خواستار طراحی شهر دیجیتال در این نمایشگاه شد و افزود: مسئولین باید طوری برنامه ریزی کنند که این گونه نمایشگاهها سالی حداقل یک باردر شهرستانها نیز برگزار شود.
نظر شما