شاخص ترین مصوبه وزارت علوم بومی گزینی دانشجویان است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی عصر جمعه در حاشیه نمایشگاه خدمت که به مناسبت صدمین دوره سفرهای استانی هیئت دولت به خراسان رضوی در مشهد برپا شده است، در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در شیوه بومی گزینی تلاش شده است تا مستقرترین افراد به منظور تحصیل در محل اقامت خود گزینش شدند به این ترتیب در تامین هزینه خوابگاه برای دانشجویان صرفه جویی رخ می دهد.

رئیس سازمان سنجش کشور با اشاره به سایر مصوبات وزارت علوم گفت: همچنین تاکنون مصوباتی در خصوص تخفیف شهریه ها، انتقالی دانشجویان، تهیه تسهیلات پژوهشی و افزایش ظرفیت دانشگاه ها صورت گرفته است.

توکلی ادامه داد: سیاست سال گذشته وزات علوم افزایش ظرفیت دوره های تحصیلات تکمیلی از جمله دکترای تخصصی بوده است که امسال در 285 رشته برای 187 هزار داوطلب برگزار شد.

وی در پایان نمایشگاه خدمت را فرصتی مطلوب برای مدیران ارزیابی کرد و اظهار کرد: در این نمایشگاه ها عملکرد دستگاه های اجرایی به وجه مطلوبی به نمایش گذشته شده است و سبب می شود خدمتگزاران ملت بازتاب های انجام تکالیف خود را جهت ارزیابی عرضه کنند.

