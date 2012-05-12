احمدی نژاد درخواست ساخت بیمارستانی برای مردم زاوه را پذیرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد، بعد از ظهرجمعه در جمع مردم شهرستان زاوه مژده ساخت بیمارستان، احداث سالن ورزشی چند منظوره و تخصیص اعتبار برای دو باند شدن جاده زاوه و تربت حیدریه را به مردم این شهرستان داد.

رئیس جمهوری در بدو ورود با استقبال گرم و صمیمی مردم زاوه و شعارهای "صل علی محمد یاور رهبر آمد" روبرو شد.

جوانان و نوجوانان سرزنده و پر شور و نشاط این شهرستان نیز با دردست داشتن پرچم های ایران یک صدا از حضور احمدی نژاد در این شهرستان خوشحال و مسرور بودند.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری در روز اول سفر خود به شهرهای های فریمان، تایباد و تربت جام سفر کرده و از نزدیک با مردم این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

در روز دوم از سفرهای خود نیز به شهرستان های خواف، رشتخوار، تربت حیدریه، زاوه و باخرز رفت و ضمن تاکید بر اینکه پروژه هایی که نیمه تمام است قبل از پایان این دولت تمام خواهد شد.

گفتنی است، محمود احمدی نژاد طی یک هفته اقامت خود در خراسان رضوی به شهر تاریخی طوس و شرکت در مراسم بزرگداشت فردوسی و حضور در جشن ولادت حضرت فاطمه و تقدیر از بانوان نمونه کشوری خواهد پرداخت.