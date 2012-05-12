6 هزار میلیارد تومان تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) به مردم پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسین نژاد عصر جمعه در حاشیه نمایشگاه خدمت که به مناسبت صدمین دوره سفرهای استانی هیئت دولت به خراسان رضوی در مشهد بر پا است در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در نخستین جلسه دولت نهم که در مشهد مقدس برگزار شد مقرر شد این صندوق تاسیس شود.

وی با اشاره به اقداماتی که تاکنون توسط این نهاد صورت گرفته است گفت: به طور مستقیم چهار میلیون نفر در کشور از خدمات این صندوق در قالب وام مسکن، تسهیلات ازدواج و اشتغال بهره مند شده اند.

حسین نژاد به طرح تصویبی این صندوق در مورد خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: طرح ویژه ای در ارتباط با ارائه تسهیلات به زنان سرپرست خانوار است که با همکاری استانداری زودی به مرحله اجرا خواهد رسید.

وی در پایان به رونمایی از کارت شبکه شتاب صندوق مهر امام رضا(ع) این نمایشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از نقاط قوت نمایشگاه خدمت گزارش عملکرد نهادهای دولتی به مردم است که سبب از بین بردن فاصله بین مردم و مسئولان می شود.

