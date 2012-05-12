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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۰۵

ستاری در گفتگو با مهر:

وام ضروری صندوق تعاون فرهنگیان به 12 میلیون تومان افزایش یافت

وام ضروری صندوق تعاون فرهنگیان به 12 میلیون تومان افزایش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: از تیر ماه با بخشنامه وزارتی صندوقهای وام ضروری ادارات آموزش و پرورش موظفند به شاغلین 12 میلیون تومان و به بازنشستگان 7 میلیون تومان وام پرداخت کنند.

فرشید ستاری در حاشیه برگزاری  جشنواره خدمت در گفتگو با مهر افزود: این وام طبق ضوابط ادارات تابعه پرداخت می شود.

وی در خصوص تامین مسکن فرهنگیان تصریح کرد: هرچند اعطای مسکن برعهده ادارات مسکن و شهر سازی است، اما فرهنگیان با ارائه سند می توانند از تسهیلات استفاده نمایند که البته ضوابط سخت بانکها ،معلمان را با مشکل مواجه ساخته است.
 
سیاری اذعان داشت: نمایشگاه خدمت، حاصل تلاشهای شبانه روزی 4 سال دولت است که می تواند بازدیدکنندگان را در یک نگاه با دستاوردهای آموزش و پرورش آشنا سازد.

وی با بیان این که قرارداد بیمه طلایی همکاران فرهنگی از اول اردیبهشت استمرار پیدا کرد، افزود: دغدغه اصلی معلمان در بخش درمان مرتفع شده است.
 
وی از سفر 10 میلیون نفر روز در ایام نوروز و اسکان آنان در مراکز آموزش و پرورش خبر داد و گفت: با تجدید نظر اسکان فرهنگیان ، درتابستان ایام بهتری  برای سفر معلمان فراهم خواهد شد.
 
کد مطلب 1599636

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