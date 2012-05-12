وام ضروری صندوق تعاون فرهنگیان به 12 میلیون تومان افزایش یافت

فرشید ستاری در حاشیه برگزاری جشنواره خدمت در گفتگو با مهر افزود: این وام طبق ضوابط ادارات تابعه پرداخت می شود.

وی در خصوص تامین مسکن فرهنگیان تصریح کرد: هرچند اعطای مسکن برعهده ادارات مسکن و شهر سازی است، اما فرهنگیان با ارائه سند می توانند از تسهیلات استفاده نمایند که البته ضوابط سخت بانکها ،معلمان را با مشکل مواجه ساخته است.

سیاری اذعان داشت: نمایشگاه خدمت، حاصل تلاشهای شبانه روزی 4 سال دولت است که می تواند بازدیدکنندگان را در یک نگاه با دستاوردهای آموزش و پرورش آشنا سازد.



وی با بیان این که قرارداد بیمه طلایی همکاران فرهنگی از اول اردیبهشت استمرار پیدا کرد، افزود: دغدغه اصلی معلمان در بخش درمان مرتفع شده است.

وی از سفر 10 میلیون نفر روز در ایام نوروز و اسکان آنان در مراکز آموزش و پرورش خبر داد و گفت: با تجدید نظر اسکان فرهنگیان ، درتابستان ایام بهتری برای سفر معلمان فراهم خواهد شد.

