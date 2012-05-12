جنگل دشت برم در مسیر حیات دوباره/ جوانه زنی درختان درگیر با آفت

به گزارش خبرنگار مهر، جنگل بلوط دشت برم در 30کیلومتری شرق کازرون و در مسیر کازرون به شیراز واقع شده است.

این منطقه جنگلی با ارتفاع متوسط از یک هزار و 500 متر تا دو هزار و 400 متر قسمتی از رشته کوه های زاگرس جنوب غربی بوده و یکی از بخشهای متراکم جنگلهای بلوط زاگرس را در خود جای داده است. این منطقه دارای پوشش گیاهی و جانوری قابل ملاحظه ای است و علاوه بر بلوط، گونه های جنگلی دیگری همچون بادام کوهی، کیالک و ارژن را شامل می شود و نقش مهمی در تلطیف و اعتدال هوای مناطق جنوبی کشور داشته و به عنوان یک منطقه حفاظت شده و منطقه زیست کره به شمار می رود.

طی چند سال گذشته آفت سوسک چوبخوار و زغالی شدن درختان خسارات زیادی به جنگلهای بلوط استان فارس به ویژه منطقه دشت برم وارد کرد به گونه ای که بیش از 20 هزار هکتار از این جنگلها در منطقه دشت برم شرایط بحرانی را سپری کردند.

طی چند روز گذشته کارشناسان امر در بازدید از این جنگلها اعلام کردند که درختان در این منطقه که دچار آفت شده بودند جوانه زده و شرایط آنها رو به بهبود است.

در این مدت اداره کل منابع طبیعی استان فارس اقدامات زیادی برای مقابله با این آفت انجام داد که از آن جمله می توان به انعقاد قرارداد با دانشگاه به منظور مشخص شدن این بیماری و یا راه های مقابله با آن و همچنین قابلیت جست زنی و قطع کردن پایه های زغالی شدن درختان اشاره کرد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان فارس در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به خشکسالیهای چند سال گذشته در عرصه های جنگلی در استان با آفتهای مختلفی از جمله حمله سوسکهای چوبخوار و زغالی شدن پایه های برخی از درختان رو به رو شدیم.

علی جواهری افزود: خشکسالیهای اخیر زمینه را برای شیوع و طغیان امراض در جنگلهای بلوط استان فارس فراهم کرده بود به گونه ای که بیش از 20 هزار هکتار از جنگلها به آفات دست و پنجه نرم می کردند.

وی ادامه داد: در این راستا اقدامات زیادی از سوی منابع طبیعی استان برای بهبود شرایط جنگلهای بلوط انجام شد که جمله این اقدامات می توان به انعقاد قرارداد با دانشگاه برای مشخص شدن علت این بیماری، از بین بردن پایه های زغالی و... اشاره کرد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان فارس اظهار داشت: طی هماهنگی اداره کل منابع طبیعی استان با سازمان جنگلها در سال 90 اعتباری برای جنگلهای دشت برم با رویکرد روان آبها در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای مبارزه با آفات گفت: در این راستا محقق ویژه ای در ارتباط با تحقیق پیرامون آفات و امراض به کار گرفته شد و با انجام تحقیقات از آفات نمونه گیری شد.

جواهری بیان کرد: اقدام دیگر مبارزه بیولوژیک با آفات در این منطقه بود که در این رابطه پدیده زغالی شدن که به عنوان یک معضل خشک شدن درختان بلوط مطرح بود مورد توجه قرار گرفت و با همکاری اهالی منطقه اقدامات موثری انجام شد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان فارس افزود: در این رابطه پایه ها زغالی شده شناسایی و نسبت به قطع آنها اقدام شد و در حال حاضر نیز این مسئله در حال پیگیری است و پیشرفت خوبی داشته است.

حمله سوسک چوبخوار در سال گذشته

وی در رابطه با آخرین وضعیت درختان بلوط منطقه اظهار داشت: روند شادابی و جوانی زنیهای پایه های آسیب دیده در دشت برم آنقدر امیدوارکننده است که امیدواریم با تداوم فعالیتها شاهد بهبود جنگل دشت برم باشیم.

جواهری ادامه داد: با توجه به جوانه زدن درختان بلوط در منطقه دشت برم انتظار می رود که قابلیت برگشت برای درختان زیادی وجود داشته باشد.

وی در ادامه از برگزاری همایش مدیریت جنگلهای بلوط در خردادماه خبر داد و اظهار داشت: این همایش با حضور مسئولان و محققان سرشناس با محوریت خشکیدگی درختان بلوط برگزار می شود.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان فارس اظهار امیدواری کرد که با تخصیص اعتبار و همکاری مردم منطقه در سال جاری شاهد رفع مشکلات منطقه به طور کامل خواهیم بود.