۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۰۸

یعقوب زاده:

دولت اقدامات فراوانی را در شهرستان زاوه انجام داد/ اجرای 560 پروژه عمرانی

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندار زاوه گفت: دولت اقدامات فراوانی را در شهرستان زاوه انجام داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل یعقوب زاده بعد از ظهر جمعه اظهار کرد: تاکنون در شهرستان زاوه 560 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 63 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: هنوز هم کاستی ها و مشکلات فراوانی در این شهرستان وجود دارد که امیدواریم  با انجام  اقدامات لازم گام های موثری در این زمینه برداشته شود.

فرماندار زاوه سپس خطاب به رئیس جمهور گفت: این شهرستان نیازمند ساخت بیمارستان، سالن ورزشی چند منظور و دو بانده شدن جاده زاوه و تربت حیدریه است.

وی بیان کرد: زاوه با مردمان متدین، 180 شهید و 250 جانباز با جمیت بالغ بر 70 هزار نفر امروز پایتخت زعفران ایران است.

