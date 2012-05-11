از شرق آسیا پیشنهاد دارم/ به خودم بد و بیراه گفتم نه رحمتی!

به گزارش خبرنگار مهر، حنیف عمران زاده پس از پیروزی استقلال مقابل نفت تهران تصریح کرد: آنقدر این فصل به ما گفتند کهکشانی هستیم که به یکباره چند بازیکن ما مصدوم شدند. متاسفانه در یک مقطع سه هافبک ما آسیب دیدند و این مسئله به ضرر تیم ما تمام شد.

وی درباره درگیری لفظی‌اش با مهدی رحمتی در طول مسابقه تاکید کرد: چیز خاصی نبود. من و مهدی با یکدیگر هم اتاق هستیم و مشکلی نداریم. وقتی رحمتی توپ را کاشت من برگشتم و به خودم بد و بیراه گفتم نه به او!

مدافع استقلال با اشاره به شعار هوادارن استقلال که با پرویز مظلومی خداحافظی می‌کردند، یادآور شد: اگر این هواداران این شعار را داده‌اند، بی انصافی است. مظلومی دیگر باید در استقلال چه کار می کرد؟

عمران زاده همچنین درباره وضعیتش برای فصل آینده گفت: من با استقلال قرارداد ندارم. تا حالا هم فقط با یک تیم از شرق آسیا صحبت کرده‌ام که نماینده این باشگاه امروز در ورزشگاه حضور داشت تا بازی مرا از نزدیک ببیند.

وی در پایان در رابطه با عملکرد علی فتح الله زاده هم یادآور شد: فتح‌الله زاده برای استقلال زحمات زیادی کشیده است. امیدوارم فصل آینده هم کار را به او بسپارند. کاش از فتح الله زاده هم مثل رویانیان حمایت می‌شد!

تیم فوتبال استقلال در آخرین مسابقه خود در لیگ برتر در ورزشگاه آزادی توانست نفت تهران را با نتیجه 3 بر صفر شکست بدهد و در مکان سوم جدول قرار بگیرد.