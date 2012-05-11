به گزارش خبرنگار مهر، آرش برهانی بعد از پیروزی استقلال برابر نفت تهران تصریح کرد: متاسفانه در نیم فصل دوم تعداد مصدومان تیم ما زیاد شد. اگر مثل نیم فصل اول تیم کاملی در اختیار داشتیم و همچنین به تیم‌های هفدهم یا هجدهم جدول در خانه خودمان امتیاز نمی‌دادیم قطعا قهرمان می‌شدیم.

وی درباره وضعیتش برای فصل آینده تاکید کرد: با استقلال قرارداد ندارم و هنوز هم برای سال آینده با این باشگاه صحبتی نکرده‌ام. فعلا به بازی با نسف قارشی ازبکستان فکر می‌کنم.

برهانی در خصوص شعارهایی که علیه پرویز مظلومی در ورزشگاه سر داده شد، گفت: من این شعارها را نشنیدم. هیچ نظری هم در این خصوص ندارم.

تیم فوتبال استقلال در آخرین مسابقه خود در لیگ برتر مقابل نفت تهران با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی رسید.