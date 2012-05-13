ترجمه آیات قرآن در محافل و همایشها بیان شود/ مهجوریت زدایی از قرآن

استاد جعفر خمامی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فرهنگ قرآنی امری مهم است که باید در کنار سایر شئون زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه باشد.

وی اظهارداشت: انسان و جامعه انسانی باید به موازات توجه به امور عادی و مادی زندگی از قبیل اقتصاد، سیاست، موسیقی، ورزش، تفریح ، قرآن را نیز از یاد نبرده و با قرائت، ترجمه و تفسیر آن محشور باشد.

این استاد و پژوهشگرگیلانی گفت: براى تلاوت قرآن کریم فضایل، آثار و فواید دنیایى و آخرتى فراوانى از قبیل بارورى ایمان، صفاى دل، تخفیف گناهان، عبادت برتر، برخوردارى از ثواب فرشتگان و پیامبران، هم ‌نشینى با فرشتگان، پیمودن درجات کمال و ترقى در بهشت، درمان بیماریهاى روحى، رفع غم و اندوه، روشنایى دیدگان، مونس تنهایى، عمر با برکت، استجابت دعا، صفاى خانه، رفع عذاب از پدر و مادر و‌ غیره بیان شده است .

وی افزود: قرآن کریم در برگیرنده هدایت و سعادت انسان در دنیا و آخرت بوده و در تمام مراحل زندگی رهبر و راهنمای انسان به سوی کمال است.

خمامی زاده در ادامه توجه به معانی و مفاهیم را در مهجوریت‌ زدایی از قرآن بسیار موثر دانست و یادآورشد: علاوه بر ایجاد کلاسهای آموزش روخوانی، روانخوانی، تجوید، صوت و لحن باید کلاسها مربوط به درک، فهم و تفسیر قرآن نیز دایر شود.