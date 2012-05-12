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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۱۴

بنا مولایی:

ایجاد کنسرسیوم صادراتی و مدیریت برند راه نجات از افزایش قیمت است

ایجاد کنسرسیوم صادراتی و مدیریت برند راه نجات از افزایش قیمت است

کرج – خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن البرز گفت: ایجاد کنسرسیم صادراتی و مدیریت برند راه نجات از افزایش قیمت است.

رحیم بنا مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص راهکار جلوگیری از افزایش قیمت اظهار داشت: راه نجات از افزایش قیمت ایجاد کنسرسیم صادراتی و مدیریت برند است و از تجربیات دیگران نیز استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: باید ظرفیت سازی کنیم و ظرفیت تولید را افزایش دهیم که این امر از تعدیل نیرو و افزایش قیمت جلوگیری می کند.

وی با اشاره به اینکه باید به مدیریت انسانی توجه داشته باشیم، اضافه کرد: توجه به نیروی انسانی بهره وری را افزایش می دهد و نتیجه آن نیز افزایش تولید است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن البرز ادامه داد: زمانی که یک واحد تولیدی بهره وری نداشته باشد رقابت نیز از بین خواهد رفت.

بنا مولایی با انتقاد از اینکه برخی هزینه ها نامتعارف تعریف شده و این نگاه اقتصادی باید کنترل شود، اظهار داشت: بانک ها باید با نرخ سود پایین در سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کمک کنند.
 

کد مطلب 1599667

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