ایجاد کنسرسیوم صادراتی و مدیریت برند راه نجات از افزایش قیمت است

رحیم بنا مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص راهکار جلوگیری از افزایش قیمت اظهار داشت: راه نجات از افزایش قیمت ایجاد کنسرسیم صادراتی و مدیریت برند است و از تجربیات دیگران نیز استفاده کنیم.



وی تاکید کرد: باید ظرفیت سازی کنیم و ظرفیت تولید را افزایش دهیم که این امر از تعدیل نیرو و افزایش قیمت جلوگیری می کند.



وی با اشاره به اینکه باید به مدیریت انسانی توجه داشته باشیم، اضافه کرد: توجه به نیروی انسانی بهره وری را افزایش می دهد و نتیجه آن نیز افزایش تولید است.



عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن البرز ادامه داد: زمانی که یک واحد تولیدی بهره وری نداشته باشد رقابت نیز از بین خواهد رفت.



بنا مولایی با انتقاد از اینکه برخی هزینه ها نامتعارف تعریف شده و این نگاه اقتصادی باید کنترل شود، اظهار داشت: بانک ها باید با نرخ سود پایین در سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کمک کنند.

