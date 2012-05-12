خون شهدا انقلاب اسلامی را در مقابل دشمنان بیمه کرده است

حجت الاسلام جمال یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهدا رسالت خود را در دفاع از اسلام، ولایت فقیه و کیان اسلامی به خوبی انجام دادند، افزود: همه آحاد مردم باید با حرکت در مسیر شهیدان و آرمانهای رهبری با تمام توان از ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع کنند.

وی همچنین با بیان اینکه توجه و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در ناکام کردن دشمن در جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی نقش مهمی دارد، اظهارداشت: تکریم ایثارگران و خانواده معظم شهدا از راهکارهای نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گیلان با اعلام اینکه فرهنگ می تواند تاریخ ماندگار و جاویدان یک جامعه را زنده کند، گفت: ایران در گذشته دور دارای فرهنگ، تمدن و شخصیتهای تاثیر گذار در عرصه فرهنگ، فلسفه، ریاضیات، عرفان، تاریخ، نجوم و غیره بوده است.

وی یادآور شد: تحولات مهمی به لحاظ اعتقادی در ایران بعد از طلوع اسلام ایجاد شد که این تحولات یک فرهنگ غنی و پشتوانه عظیمی در کشور بوجود آورد.

یاری در ادامه پشتوانه فرهنگی و اعتقادی ملت ایران را بسیار بالا دانست و یادآور شد: این فرهنگ غنی توطئه ها و شبیخون فرهنگی دشمنان را ناکام خواهد کرد.