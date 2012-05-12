بازدید وزیر راه و شهر سازی از پروژه های عمرانی مهم گیلان

حجت شعبانپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علی نیکزاد امروز از پروژه های مسکن مهر و راه آهن قزوین - رشت بازدید خواهد کرد.

وی اظهار داشت: بازدید از مسکن مهر معلولان آستارا، بازدید از سایت مسکن مهر آستارا، تالش، صومعه سرا، رشت، بازدید از قطعه پنج الف راه آهن قزوین - رشت، برگزاری شورای مسکن و حمل و نقل استان در سالن اجتماعات استانداری از برنامه های یکروزه وزیر راه و شهرسازی است.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با تاکید بر اینکه مسکن مهر اولویت اصلی کشور است، ‌گفت: تامین مسکن، ایجاد اشتغال و اجرای صحیح طرح هدفمندسازی یارانه‌ ها، دغدغه دولت بوده است.

وی ادامه داد: راه و مسکن نقش زیربنایی و کلیدی در امر توسعه کشور دارند از اینرو حجم مسئولیتها در این دو بخش، هم از نظر کیفی و هم کمی فوق العاده بالا است.