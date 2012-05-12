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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۴۴

پوینده به مهر خبر داد

صدور پروانه تولیدی کارگاهی برای 1000 هنرمند البرزی

صدور پروانه تولیدی کارگاهی برای 1000 هنرمند البرزی

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز از صدور کارت شناسایی پروانه تولیدی کارگاهی برای 1000 هنرمند البرزی خبر داد.

محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت هنرمندان البرزی در حوزه صنایع دستی اظهار داشت: تا کنون کارت شناسایی پروانه تولیدی کارگاهی برای 1000 هنرمند البرزی صادر شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر اینکه پروانه تولید کارگاهی این افراد صادر شده است، برای بیمه معرفی و پرداخت تسهیلات نیز معرفی شدند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز گفت: سال گذشته فرصت های شغلی خوبی در حوزه صنایع دستی ایجاد شده است که سهمیه ایجاد اشتغال در حوزه میراث فرهنگی، صنایع و گردشگری را به صورت 100 درصد ایجاد کرده ایم.

پوینده افزود: تمام تلاش ما تبلیغات و اطلاع رسانی در حوزه معرفی جاذبه های گردشگری استان البرز و فراهم کردن زیر ساخت های لازم برای جذب گردشگر است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز اظهار داشت: در حال حاضر جاذبه های گردشگری فراوانی در استان البرز وجود دارد که نیازمند شناسایی و معرفی است، امیدوارم در آینده شاهد تبدیل استان البرز به قطب گردشگری کشور باشیم.

کد مطلب 1599681

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