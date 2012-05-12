صدور پروانه تولیدی کارگاهی برای 1000 هنرمند البرزی

محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت هنرمندان البرزی در حوزه صنایع دستی اظهار داشت: تا کنون کارت شناسایی پروانه تولیدی کارگاهی برای 1000 هنرمند البرزی صادر شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر اینکه پروانه تولید کارگاهی این افراد صادر شده است، برای بیمه معرفی و پرداخت تسهیلات نیز معرفی شدند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز گفت: سال گذشته فرصت های شغلی خوبی در حوزه صنایع دستی ایجاد شده است که سهمیه ایجاد اشتغال در حوزه میراث فرهنگی، صنایع و گردشگری را به صورت 100 درصد ایجاد کرده ایم.

پوینده افزود: تمام تلاش ما تبلیغات و اطلاع رسانی در حوزه معرفی جاذبه های گردشگری استان البرز و فراهم کردن زیر ساخت های لازم برای جذب گردشگر است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز اظهار داشت: در حال حاضر جاذبه های گردشگری فراوانی در استان البرز وجود دارد که نیازمند شناسایی و معرفی است، امیدوارم در آینده شاهد تبدیل استان البرز به قطب گردشگری کشور باشیم.