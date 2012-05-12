تدوین طرح 20 ساله ترافیک آمل

علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح توسط یک گروه مجرب از کارشناسان مطرح حوزه ترافیک و حمل و نقل درون شهری تهیه و تصویب شده که قرار است شهرداری آمل طرح های جدید در مناطق مختلف این شهر را بر اساس طرح جدید ترافیکی اجرا کند.



وی از ادامه اجرای سه بلوار سردار شهید قاسمی، امین طبرسی و ولایت در شهر آمل خبر داد و افزود: شهرداری آمل امسال 180 میلیارد ریال برای بازگشایی بلوار امین طبرسی و توافق با مالکان در مسیر تعریض پرداخت کرده و درصدد است در شش ماهه نخست امسال این بلوار مهم درون شهری را که نقش مهم در کاهش ترافیک درون شهری دارد، احداث کند.



رئیس شورای اسلامی شهر آمل، اجرا و تکمیل به موقع سه بلوار در حال اجرا این شهر را در کاهش گره های کور ترافیکی شهر موثر دانست و گفت: اجرای این طرح می تواند با همراهی مردم تسریع شود.



قاسمی از پیشنهاد جدید به مالکان در مسیر تعریض 200 متر باقیمانده خیابان امام رضا (ع) که از سه دهه گذشته تاکنون نیمه کاره مانده خبر داد و اضافه کرد: در طرح جدید قیمت مغازه به اندازه دو برابر ارزش کارشناسی شده توسط شهرداری و دادگستری به مالکان پرداخت خواهد شد.

وی اضافه کرد: شهرداری آمل در حمایت ازمالکان واقع در مسیر تعریض خیابان امام رضا (ع) صدور پروانه ساخت و مسائل مربوط به شهرداری را رایگان خواهد کرد.



رئیس شورای اسلامی شهر آمل با بیان اینکه خوشبختانه این طرح با استقبال تعدادی از مالکان در مسیر تعریض خیابان امام رضا(ع) قرارگرفته است، ابرازامیدواری کرد: مالکان در مسیرتعریض این طرح مهم که سالها از اجرای آن می گذرد از اضافه خواهی خود کوتاه بیایند و در توسعه شهری مشارکت کنند.



قاسمی، از انتخاب پیمانکار برای اجرای زیرگذر درمیدان هزار سنگر آمل خبر داد و گفت: سعی خواهد شد با زیرگذر کردن در میدان بزرگ هزار سنگر، کمتر به زیبایی این میدان قدیمی آمل آسیب وارد شود.



وی ادامه داد: پل روگذر سه راهی جانبازان آمل اکنون با پیشرفت قابل قبولی در حال جرا بوده و برابر زمان بندی اعلام شده تا حدود 100 روز آِینده اجرا خواهد شد.



رئیس شورای اسلامی شهر آمل به تصویب بودجه 370 میلیارد ریالی امسال شهرداری این شهر اشاره کرد و گفت: از این میزان 230 میلیارد ریال در بخش طرح های عمرانی هزینه خواهد شد و 140میلیارد ریال به بخش جاری شهرداری است.



شهر آمل حدود 250 هزار نفر جمعیت دارد.