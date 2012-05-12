فاطمه (س) اسوه کامل ولایتمداری است/ لزوم ترویج فرهنگ فاطمی در جامعه

فاطمه جناتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گامهای سیاسی و دفاعی زهرای مرضیه بیانگر این است که مشی سیاسی آن حضرت آگاهانه و توام با بینش، بصیرت و مبتنی بر ایمان و عقیده است.

وی اظهار داشت: حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان یک انسان کامل و بهترین مادر و همسر در هر دو عالم به شمار می‌ رود که پیروی از آن حضرت می‌ تواند نقش مهمی در تحکیم بنیان خانواده داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان بر لزوم تاسی زنان به سیره و روش آن بزرگوار و گسترش فرهنگ فاطمی در جامعه تاکید کرد و گفت: دختران و زنان جامعه اسلامی مادامی که با الگو قراردادن حضرت زهرا (س) بر رعایت حفظ حجاب و پاکدامنی خود پایبند باشند، هیچگاه دچار خسران نخواهند شد.

وی در ادامه از مسئولان به ویژه دستگاههای فرهنگی خواست ضمن برنامه‌ ریزی برای معرفی سیره حضرت فاطمه (س) به جوانان برای گسترش بیش از پیش فرهنگ فاطمی در جامعه تلاش کنند.

جناتی بر ضرورت ترویج و نهادینه کردن فرهنگ فاطمی در جامعه تاکید کرد و افزود: تحقق این مهم در تحکیم بنیان خانواده نقش مهم و اساسی دارد.

وی همچنین نامگذاری سالروز ولادت با سعادت حضرت زهرا (س) را به عنوان روزن زن، بهترین فرصت برای الگو‌برداری و همچنین نهادینه کردن سیره و روش این بزرگ بانوی اسلام در جامعه توصیف کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی حقیقی زنان عالم است که تاسی به وی ضامن سعادت دنیا و آخرت می‌ شود.

وی بر ضرورت شناخت بیشتر سیره و مرام آن حضرت از سوی بانوان جامعه اسلامی تاکید کرد و یادآورشد: اگر بانوان جامعه اسلامی در زمینه ‌های مختلف زندگی حضرت فاطمه (س) را الگوی خود قرار دهند، مشکلات و آسیبها کاهش می‌ یابد.