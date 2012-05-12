دولت گامی بلند در توسعه عدالت و رفع محرومیت برداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ثمره هاشمی جمعه شب در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای یکصد سفر استانی دولت در جمع خبرنگاران استان فارس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر دستاوردهای سفرهای دولت، گفت: دولت نهم و دهم توسعه عدالت و رفع محرومیتها را به عنوان مهمترین برنامه خود مد نظر قرار داد که در این راستا سفرهای استانی و دیدارهای مردمی در خصوص رسیدگی به مشکلات را آغاز کرد.

وی تاکید کرد: رفع محرومیت و توسعه عدالت به عنوان مهمترین شاخصها در برنامه ریزی دولتهای نهم و دهم بوده است.

دستیارارشد رئیس جمهور با اشاره به وضعیت اجرایی شدن مصوبات استانی هیئت دولت در کشور یادآورشد: 100 درصد مصوبات دور اول، 80 درصد مصوبات دور دوم و 50 درصد مصوبات دور سوم سفرهای هیئت دولت به استان های کشور اجرایی شده است.

ثمره هاشمی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت توسعه استان فارس طی دولتهای نهم و دهم، گفت: فارس از جمله استانهایی است که با توجه به پتانسیلها و موقعیت بالای خود در کشور تعداد زیادی از مصوبات را به خود اختصاص داده که در این میان پیشرفت قابل قبولی را در مصوبات شاهد هستیم.

وی حضور مسئولان اجرایی در استان فارس را از جمله دلایل پیشرفت این استان دانست و تصریح کرد: استان فارس در مباحث صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و تاریخی دارای رتبه های بالایی در کشور است که در این بین حضور امامزادگان واجب التعظیم موقعیت این استان را چندین برابر کرده است.

دستیار ارشد رئیس جمهور ادامه داد: کشاورزی و صنعت از جمله مواردی است که در کنار مباحث فرهنگی طی فعالیت دولتهای نهم و دهم بیشترین پیشرفت را داشته است.