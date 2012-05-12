سید محمدحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جهان امروز نشر دیجیتال ابعاد گسترده تری پیدا کرده و برهمین اساس لازم است تمامی بخشهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه همکاری مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال زمینه رشد و توسعه رسانه های دیجیتال کشور را بیش از پیش فراهم کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از آمادگی کامل این وزارتخانه برای ارائه خدمات به ناشران دیجیتال دارای مجوز فعالیت از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال خبر داد و گفت: امسال شاهد حضور مناسب رسانه های دیجیتال برتر کشور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بودیم و با هوشمندی جلوی حضور هرگونه تشکل غیرمجاز گرفته شد.

وی با اشاره به تلاش مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در ساماندهی بخش نشریات دیجیتال در بازار جهانی کتاب، تصریح کرد: این مرکز امسال برای نخستین بار به صورت فعال در برگزاری نمایشگاه کتاب مشارکت کرد و علاوه بر ساماندهی رسانه‌های دیجیتال علاقه مند به حضور در نمایشگاه، فرصتی را برای عرضه محصولات رسانه های دیجیتال برتر کشور در نمایشگاه کتاب فراهم آورد.

حسینی با بیان اینکه در سایر ایام سال نیز باید توجه ویژه ای به ناشران دیجیتال داشته باشیم و اقداماتی را انجام دهیم که نتیجه آن در نمایشگاه کتاب به نمایش گذاشته شود، خاطرنشان کرد: حمایت از حقوق مولفان کتاب در نشر دیجیتال از دیگر وظایف مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال است و باید از نشر دیجیتال کتابهای تالیف شده بدون اجازه مولفین به صورت جدی جلوگیری بعمل آید.