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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۵۵

مهمانپرست در گفتگو با مهر:

عزت و اقتدار ایران حاصل حمایت مردم از دولت است

عزت و اقتدار ایران حاصل حمایت مردم از دولت است

شیراز - خبرگزاری مهر: سخنگوی وزارت امورخارجه عزت و اقتدار ایران را حاصل حمایت مردم از دولت دانست.

رامین مهمانپرست در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره حمایتهای مردم از دولت تاکید کرد: زمانیکه یک دولت با پشتوانه قوی مردمی حرکت می کند می تواند به راحتی سخنان خود را به جهانیان دیکته کند.

وی تصریح کرد: از طرفی دیگر زمانیکه جهانیان بدانند که یک دولت از حمایت و پشتوانه قوی مردمی برخوردار است می دانند که باید به گونه ای دیگر با مباحث برخورد کنند زیرا با یک ملت روبه رو هستند.

سخنگوی وزرات امورخارجه دلیل چنین حمایتی از جانب مردم به دولت را حاصل سفر های استانی هیئت دولت به استانهای مختلف دانست و گفت: مردم احساس می کنند که مسئولان از خودشان هستند واگر تصمیمی برای آنان گرفته می شود حاصل بازدیدهای دولت از استانها است.

مهمانپرست تاکید کرد: برنامه ریزیهای واقعی و درست برای رفع مشکلات استانها ازجمله مباحثی است که حاصل سفرهای استانی هیئت دولت است.

کد مطلب 1599692

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