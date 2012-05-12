اجرای مطالعات امکان سنجی 42 منطقه نمونه گردشگری آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم غنی زاده شامگاه پنجشنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی افزود: بر اساس این مطالعات از این تعداد مناطق نمونه گردشگری 6 منطقه نمونه گردشگری در سطح ملی، 14 منطقه نمونه گردشگری در سطح استانی و 22 منطقه نمونه گردشگری نیز در سطح محلی و شهری تعریف شده است .



وی ادامه داد: در دومین سفر استانی ریاست جمهوری به آذربایجان غربی به منظور توسعه صنعت گردشگری در استان 42 منطقه نمونه گردشگری تصویب شد.



به گفته غنی زاده در سومین سفر استانی هیئت دولت نیز برای اجرای زیرساختهای مورد نیاز 40 میلیارد ریال از منابع ملی و اعتبارات استانی اختصاص یافت.



مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان غربی گفت: مطالعات پایه ای و امکان سنجی این مناطق با هزینه یک میلیارد و 580 میلیون ریال به اتمام رسیده و با تصویب آن مطالعات جامع و اقدامات لازم برای جذب سرمایه گذار در این مناطق آغاز می شود.



معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت های استان در حوزه گردشگری گفت: توسعه صنعت گردشگری یکی از مبانی اساسی در رونق اقتصادی و توسعه پایدار استان بوده و باید دست یابی به آن باید اقدامات لازم برای حضور سرمایه گذاران در این بخش فراهم شود .



جواد محمودی در ادامه تکمیل مطالعات جامع و فرادستی طرح های گردشگری، معرفی جاذبه های بی نظیر استان ،‌آماده سازی امکانات زیربنایی مورد نیاز و فراهم ساختن بسترهای لازم برای حضور سرمایه گذاران در استان تاکید کرد .



آذربایجان غربی در شمالغربی ایرن خاستگاه تمدنهای گوناگون بوده و داشتن دو اثر جهانی قره کلیسا در چالدارن، تخت سلیمان در تکاب، تپه 8 هزار ساله حسنلو، مقبره سید صدرالدین، کلیساها و مساجد باستانی و تاریخی و مناطق بکر طبیعی و هم مرزی با سه کشور خارجی از مزیتهای گردشگری استان محسوب می شوند.