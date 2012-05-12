توقف طرح بلوار پیامبر اعظم(ع) در پشت درهای بسته کمیسیون ماده 5

حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح بلوار پیامبر اعظم(ص) که پیوند دهنده دو مجموعه زیارتی مهم است یکی از طرح های کلان شهری محسوب می‌شود که روند اجرای آن در سال‌های گذشته به کندی پیش می‌رفت ولی در سال‌های اخیر با فروش اوراق مشارکت که در نوع خود کار ماندگاری از سوی شهرداری بود عملیات اجرایی این طرح روند رو به رشدی را طی می کند، به طوری که تاکنون بیش از 95 درصد املاک در مسیر این طرح تملک شده و تملک مابقی املاک در مراحل پایانی است.



وی ادامه داد: بی‌شک یکی از عناصر اصلی که برای اجرایی کردن این طرح مورد نظر است مشارکت سرمایه گذاران برای اجرای طرح و استفاده از کاربری بدنه طرح است که می‌بایستی به سرعت انجام شود. در این راستا شهرداری و شورای اسلامی شهر، مطالعه بدنه طرح بلوار پیامبر اعظم (ص) و مراحل قانونی آن را انجام داده ولی متاسفانه این مطالعات از چند ماه پیش تاکنون در پشت درهای بسته کمیسیون ماده 5 متوقف مانده و عدم تصویب این مطالعات، شرایط را برای ورود سرمایه گذار دشوار کرده است.



بختیاری افزود: علاوه بر آن در چند ماه آینده بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت آغاز می‌شود و محل تامین اعتبار این اوراق از طریق سرمایه گذاری در بدنه طرح ممکن است، عدم تصویب به موقع این طرح، شهرداری را در آینده با مشکل جدی تامین اصل و سود اوراق مشارکت مواجه می‌کند.



وی با اشاره به دلایل توقف این طرح اظهار داشت: بخشی از دلایل عدم تصویب این طرح ریشه در گرو کشی‌ها دارد که در چند وقت اخیر اتفاق افتاده و عملا طرح بلوار پیامبر اعظم (ص) را با رکود مواجه کرده است.



به گفته سخنگوی شورای اسلامی شهر قم کمیسیون ماده 5 مکلف است هر چه سریع‌تر نسبت به تصویب طرح مورد نظر اقدام کند تا شهرداری و شورای اسلامی شهر بتواند در اسرع وقت به ابراز تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری پاسخ مثبت دهد.



وی تاکید کرد: در حال حاضر با افراد و شرکت‌های متعددی برای سرمایه گذارای در بدنه این طرح مذاکره شده ولی به دلیل اینکه این طرح فاقد مصوبه کمیسیون ماده 5 است نمی‌توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.



بختیاری اظهار داشت: شهرداری باید حدود 680 میلیارد تومان اصل و سود اوراق مشارکت را پرداخت کند و بلاتکلیفی بدنه طرح بلوار پیامبر اعظم(ص) این نهاد را در موقع بازپرداخت این مبلغ با مشکل جدی مواجه خواهد از این رو مسئولان باید به جای اینکه این طرح را در پشت درهای بسته کمیسیون ماده 5 متوقف کنند، برای تسریع در اجرایی شدن این طرح و کمک به شهرداری برای تامین اصل و سود اوراق مشارکت همت گمارند.

