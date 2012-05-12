وداع با برنامه هفت/درمنش: جامعه صنفی تهیه کنندگان اخلاق را رعایت کند

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین برنامه هفت با حضور فریدون جیراین و تیم اجرایی اش شب گذشته 22 اردیبهشت ماه با یک ساعت تاخیر آغاز شد. این برنامه اختصاص به بررسی روند صدور پروانه ساخت با حضور جهانگیر الماسی و مهدی سجاده چی داشت. همچنین به مناسبت درگذشت ایرج قادری کارگردان سینما فاطمه گودرزی بازیگر فیلم سینمایی"می خواهم زنده بمانم" نیز مهمان برنامه بود. محمد درمنش نیز درباره اتفاقات اخیری که در سینمای ایران رخ داده است و همچنین درباره گروه سینمایی مخاطب خاص در برنامه صحبت کرد.

تشکر جیرانی از ضرغامی

جیرانی در ابتدای صحبت هایش اعلام کرد این برنامه آخرین حضور وی و تیم اجرایی اش در هفت خواهد بود و ازهفته آینده هفت با گروه تازه ای روی آنتن می رود. وی همچنین از همه عوامل پشت دوربین که در طول دو سال گذشته تا نیمه های شب برای پخش موفق برنامه انرژی گذاشته اند تشکر کرد.

جیرانی گفت: امشب از همه سینماگرانی که از من و این برنامه طی بیانیه ای حمایت کردند و همچنین از آقای ضرغامی که اگر پشت ما نبودند این برنامه نمی توانست دو سال دوام بیاورد تشکر می کنم. همچنین از پخش محترم شبکه سه نیز سپاسگزارم. چون با وجود تاخیر در پخش برنامه هیچ زیرنویسی مبنی بر پخش شدن برنامه نشان ندادند. من از بدرقه بسیار خوبشان تشکر می کنم!

یادی از مرحوم قادری

در بخش اول برنامه ابتدا نماهنگی درباره مرحوم ایرج قادری پخش شد و پس از آن فاطمه گودرزی مهمان برنامه بعد از تبریک روز مادر به همه بانوان ایرانی و تبریک به تیم سپاهان برای قهرمانی در لیگ برتر درباره تجربه همکاری با ایرج قادری صحبت کرد.

گودرزی گفت: من قبل از بازی در فیلم" می خواهم زنده بمانم" برای حضور در فیلم" خانه خلوت" کاندید دریافت جایزه شده بودم اما هنوز زیاد شناخته شده نبودم و توسط آقای شایسه به ایرج قادری معرفی شدم. ایشان هیچ کدام از بازیگران سینما را به درستی نمی شناختند اما بعد از عکس هایی که غوغا بیات از من گرفتند من را برای بازی در این فیلم انتخاب کردند.

وی ادامه داد: در کمال ناباوری آقای قادری منتظر ماندند تا من از سفر به هلند که برای بازی در فیلم" جنگ نفت کش ها" رفته بودم بازگردم و بعد فیلم را کلید زدند. قادری عاشق سینما بود. او 10 سال کفش آهنی پوشید و برای فعالیت در سینمای ایران مبارزه کرد در صورتی که می توانست مثل خیلی های دیگر از کشور خارج شود. من بسیار متاسفم که مراسم ایشان این قدر سوت و کور برگزار شد.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش به بیانیه سینماگرانی چون مسعود کیمیایی، علیرضا رئیسیان، علی معلم، مهدی کرم پور، جواد طوسی و مسعود جعفری جوزانی درباره وضعیت نامساعد سینمای ایران اشاره کرد و قسمت هایی از بیانیه را خواند.

جیرانی درباره ویژگی های قادری گفت: متاسفانه در طول این چند روز برخی شبکه های خارج از کشور تعریف خودشان را از قادری ارائه کردند و می خواستند او را مخالف نظام جلوه دهند. برخی از رسانه های داخلی نیز از کارنامه ایشان با تحقیر یادکردند و برخی نیز دوباره مسئله خودی و غیر خودی را پیش کشیدند و حتی خبر مرگ او را منتشر نکردند.

وی افزود: من دوبار با قادری مصاحبه های مفصلی انجام دادم. وی اصلا اهل سیاست نبود و حتی در دوران دانشجویی اش هم به سیاست علاقه ای نداشت. قادری اهل کتاب و فیلم دیدن هم نبود. و به گفته خودش تنها چند صفحه از کتاب امیرارسلان را ورق زده بود اما شناخت دقیقی از مخاطب داشت.قادری در تمام دوران فیلمسازی اش سعی کرد فیلم هایش را طوری بسازد که با مردم ارتباط برقرار کند

جیرانی توضیح داد: قادری فیلم های زیادی بعد از انقلاب ساخت که از اکران برخی از آنها جلوگیری شد. اگر فیلم" برزخی ها" توقیف نیم شد و می توانست سال 61 اکران شود به یکی از فیلم های پرفروش سینمای ایران تبدیل می شد. متاسفانه قادری همیشه از ناحیه منتقدان تحقیر شد اما به عشق مردم تا پایان عمر با مشکلات فراوان به فعالیتش در سینما ادامه داد.

در میانه بحث گودرزی با اشاره به تغییرات برنامه هفت از هفته آینده گفت: از ایتدای برنامه این موضوع که چرا باید برنامه شما توسط تیم دیگری پیگیری شود،ذهن من را به خود مشغول کرده است. چون این برنامه در طول این دوسال با مخاطبان بسیاری ارتباط برقرار کرده و همین چالش ها بود که باعث جذابیت برنامه می شد.

جیرانی پاسخی به گودرزی در این رابطه نداد و گفت که بعدا در این زمینه با او صحبت می کند.

در میانه گفتگو بخش هایی از فیلم های"می خواهم زنده بمانم"،" تاراج" و" پنجمین سوار سرنوشت" و دو گفتگوی قدیمی با ایرج قادری نیز پخش شد.

فراموش شدن سینماگران توسط هیات مدیره خانه سینما

محمد درمنش مهمان بعدی برنامه بود که ابتدا درباره اکران فیلمهای مخاطب خاص توضیح داد: قرار بود به جای نام مخاطب خاص از نام هنر و اندیشه استفاده شود اما این نگرانی به وجود آمد که ممکن است این نام برای مخاطبان این گروه کمی ناشناخته باشد و ما تماشاگرانمان را از دست بدهیم. همچنین این شائبه نیز به وجود امد که ممکن است تصور شود تولیدات دیگر سینمایی اندیشه ورز نیستند. بنابراین همان نام مخاطب خاص برای این گروه سینمایی تثبیت شد.

وی ادامه داد:خوشبختانه این طرح در طول این مدت جواب داده و جای خود را میان مردم بازکرده است. امسال قرار است تعداد فیلمهای بیشتری در طول یک سال و با تبلیغات بیشتر در تهران و 5 استان به نمایش درآیند.

وی افزود: ابتدا تعاملی با اداره نظارت و ارزشیابی انجام می شود و برخی از فیلمها که نمی توانند سرگروهی برای خود پیدا کنند در صورت تمایل فیلمساز و تهیه کننده به این گروه سینمایی وارد می شوند.بنابراین الزامی برای حضور یک فیلم در این گروه وجود ندارد.

درمنش درباره فعالیتهای اخیر صنف واحد تهیه کنندگان گفت: من در این بخش از سخنانم به عنوان یک شخصیت حقیقی، تهیه کننده و فیلمساز سخن می گویم. به دلیل اتفاقاتی که اخیرا رخ داده من احساس خطر می کنم. چون معتقدم اتفاقاتی که در گذشته در سینما رخ می داد به دلایلی نبود یک صنف مرکزی در سینما بوده است. چون شورای مرکز ی و هیئت مدیره خانه سینما زمانی که به قدرت رسید سینماگرانی را که به آنها رای داده بودند فراموش کرد و بیشتر جذب ارتباط با سیاسیون شد.

وی تاکید کرد: این ارتباطات سیاسی بدنه سینما را ویران کرد. مشکل خانه سینما این بود که داد سینماگران را نمی فهمیدو به این ترتیب باعث آسیب رسیدن به صنوف سینمایی شد. شورای مرکزی صنف واحد تههی کنندگان به منظور حل این مسئله به وجود آمد. این صنف به دلیل جلوگیری از فساد و تفرقه شکل گرفت. اما من احساس می کنم صنف واحد تهیه کنندگان که به جامعه صنفی تهیه کنندگان تغییر نام داده در حال حاضر راه درستی را در پیش نگرفته است.

کارگردان"معبد جان" گفت: به این دلیل من احساس خطر می کنم. چون از زمانی که این صنف تشکیل شده تا امروز که در حال ثبت شدن در وزارت کشور است نتوانسته شرایط جذب مناسبی را فراهم کند. در عوض این صنف تا امروز شرایط دفع قوی ای داشته است. یکی از شرایط صنف این بود که قدرت باید تقسیم شود. پس چرا رئیس اتحادیه باید رئیس شورای اکران باشد و در همه شوراهای دیگر نیز صاحب تصمیم گیری بشود.

بیانیه های نامناسب اتحادیه تهیه کنندگان

وی ادامه داد: متاسفانه اتحادیه به سمت قدرت طلبی رفته است. نکته ناراحت کننده دیگر صدور بیانیه هایی است که به تازگی با ادبیات نامناسبی شاهد انتشار آنها هستیم. شورای مرکزی تههی کنندگان و اتحادیه باید ادبیاتش را عوض کند. رعایت اخلاقیات یکی از نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. به دلیل این اتفاقات شهرداری دیگر حاضر نیست با اتحادیه همکاری داشته باشد.

بخش پایانی برنامه اختصاص به بررسی روند صدور پروانه ساخت با حضور جهانگیر الماسی و مهدی سجاده چی نمایندگان وزارت ارشاد اسلامی و صنف واحد تهیه کنندگان در شورای پروانه ساخت داشت.

آخرین اجرا

الماسی ابتدای صحبت هایش درباره برنامه هفت گفت: این برنامه در طول این مدت توانسته بخشی از جذابیت های سینما را برای مخاطبان به نمایش بگذارد. خوشبختانه بدترین بچه های سینما از بهترین بچه های خیلی از صنف های دیگر بهتر هستند. متاسفانه امشب حال و هوای بچه های پشت دوربین اصلا خوب نیست و درست مثل آخرین اجرای یک نمایشنامه است و همه غمگین هستند.

الماسی درباره اصلاحاتی که در وزارت ارشاد به فیلمنامه ها وارد می شود گفت: اگر شخصی با فیلمنامه ای که نوشته مسیر تکاملی سینما را عوض کند و به جای پرداختن به مسائل بنیادین به حاشیه ها بپردازد مورد اصلاحات و ممیزی قرار می گیرد. به خاطر قضاوت تاریخی این اصلاحات صورت می گیرد.

سجاده چی در این زمینه گفت: در این شورا من به عنوان یک متخصص و فیلمنامه نویس درباره یک فیلمنامه نظر می دهم و مسئله ممیزی ربطی به من ندارد. ما در صنف واحد تهیه کنندگان بنا به تخصصی که داریم از ساختار دفاع می کنیم.

جیرانی نیز توضیح داد: همیشه اعضا شورای صنف واحد تهیه کنندگاناز قاعده مند کردن ممیزی ها فرار می کردند اما در حال حاضر به جایی رسیده اند که این ممیزی ها را به رسمیت می شناسندکه این به رسمیت شناختن اتفاق خوبی است.

برنامه شب گذشته نظر سنجی نداشت اما جیرانی از بینندگان درخواست کرد که برای یادگاری عدد هفت را به شماره برنامه پیامک کنند. اما وی در ادامه برنامه توضیح داد بنابه دلائلی نمی تواند تعداد افرادی که به برنامه پیامک زده اند را اعلام کند. وی در طول برنامه بارها اعلام کرد که این هفته به آنها اجازه داده نشده تا گفتگوی تلفنی داشته باشند بنابراین کسی نمی تواند روی خط برنامه بیاید و صحبت کند.