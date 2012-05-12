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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۴:۳۳

با میلاد فاطمه (س)همزمان شد؛

برگزاری نمایش لباس ایرانی- اسلامی در مالزی/ ارایه 52 نمونه لباس اسلامی

برگزاری نمایش لباس ایرانی- اسلامی در مالزی/ ارایه 52 نمونه لباس اسلامی

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسبا: در سالروز تولد حضرت زهرا (س) وبا همکاری اداره کل امور بانوان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، لباس ایرانی - اسلامی در کوالالامپور پایتخت مالزی به نمایش در خواهد آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش لباس با هدف معرفی فرهنگ ایرانی و اسلامی در قالب طراحی پارچه و لباس و شناساندن توانایی های فردی و جمعی زنان کشورمان در عرصه بین المللی با حفظ ارزشهاو سنت های ملی و دینی با همت بخش خانواده رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه  در سالن همایش های مرکز گردشگری مالزی به اجرا در می آید.

دراین نمایش لباس درمجموع 52 نمونه و مدل لباس اسلامی ایرانی شامل مانتو شلوار، روسری،مقنعه ، چادر و لباسهای محلی ایرانی به نمایش گذاشته خواهد شد.

این لباس ها حاصل کار مجموعه دانشجویان و اساتید مقطع کاردانی وکارشناسی انستیتو طراحی پارچه و لباس دانشکده شریعتی دانشگاه فنی و حرفه ای کشورمان می باشد.

کد مطلب 1599701

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