برگزاری نمایش لباس ایرانی- اسلامی در مالزی/ ارایه 52 نمونه لباس اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش لباس با هدف معرفی فرهنگ ایرانی و اسلامی در قالب طراحی پارچه و لباس و شناساندن توانایی های فردی و جمعی زنان کشورمان در عرصه بین المللی با حفظ ارزشهاو سنت های ملی و دینی با همت بخش خانواده رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه در سالن همایش های مرکز گردشگری مالزی به اجرا در می آید.

دراین نمایش لباس درمجموع 52 نمونه و مدل لباس اسلامی ایرانی شامل مانتو شلوار، روسری،مقنعه ، چادر و لباسهای محلی ایرانی به نمایش گذاشته خواهد شد.

این لباس ها حاصل کار مجموعه دانشجویان و اساتید مقطع کاردانی وکارشناسی انستیتو طراحی پارچه و لباس دانشکده شریعتی دانشگاه فنی و حرفه ای کشورمان می باشد.