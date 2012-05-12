اولین حضور نمایشگاهی «آه در مه» با موفقیت به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، «آه در مه» شامل 79 شعر در قالب نوخسروانی و نزدیک به 50 غزل است که انتشارات آوای کلار آن را منتشر کرده و در نمایشگاه عرضه شده و علاقمندان به حوزه شعر نیز از آن استقبال کردهاند.
غزلهای این مجموعه از سال 78 تا 88 سروده شده که از نظر زمانی قابل تقسیم به قبل و بعد از سال 85 است ولی بیشتر آنها قبل از سال 85 سروده شدهاند.
علیرضا قاضیمقدم از معدود شاعرانی است که در سبک نوخسروانی شعر میسراید.
نمونهای از شعرهای کتاب در سبک نوخسروانی بدین شرح است:
1- گم میشود یک شب که میآیی
در موجخیز گیسوان تو
فانوس سرگردان دریایی
2- در سوختهبالی پرنده
از بند غمم نمیرهاند
جز قصّه قالی پرنده
3- بر ماشه انگشتم نمیلرزید
امروز اگر آن روز... آ...ه آن روز...
با دیدنت پشتم نمیلرزید
انتشارات آوای کلار در راهروی 3 سالن شبستان، غرفه 13واقع شده است.
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