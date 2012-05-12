عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه و شمال آفریقا
- آمریکا و نیروهای ائتلاف در افغانستان به کشتار غیر نظامیان در این کشور اعتراف کردند
- شامگاه جمعه انفجاری در نزدیکی یک ساختمان دولتی درشهر حلب به وقوع پیوست.
- سید حسن نصرالله غرب را متهم کرد که در صدد براندازی رژیم بشار اسد در سوریه است.
- آمریکا ارسال تسلیحات به رژیم بحرین را که متوقف کرده بود از سر گرفت.
- نتایج رسمی انتخابات پارلمانی الجزایر که آن را دحو ولد قابیله ، وزیر کشوراعلام کرد، نشان از پیروزی ائتلاف حاکم این کشور دارد.
آمریکا
- ارتش آمریکا در حال ارائه واحد درسی است که در آن اسلام به عنوان یک دشمن معرفی شده است
اروپا
- کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه ابراز امیدورای کرد که دور تازه مذاکرت ایران و گروه ۱+۵ در بغداد به دستیابی به مبنایی برای حل مناقشه هسته ای ایران منجر شود.
- گفتگوها برای تشکیل دولت ائتلافی در یونان به شکست انجامید/ احتمال برگزاری انتخابات مجدد در این کشور جود دارد
آسیا
چین آمادگی خود برای جنگ در باره دریای چین جنوبی را رد کرد
نظر شما