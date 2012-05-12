  1. بین الملل
عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: خلاصه مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های مختلف به شرح زیر است.

خاورمیانه و شمال آفریقا

- آمریکا و نیروهای ائتلاف در افغانستان به کشتار غیر نظامیان در این کشور اعتراف کردند

- شامگاه جمعه انفجاری در نزدیکی یک ساختمان دولتی درشهر حلب به وقوع پیوست.

- سید حسن نصرالله غرب را متهم کرد که در صدد براندازی رژیم بشار اسد در سوریه است.

- آمریکا ارسال تسلیحات به رژیم بحرین را که متوقف کرده بود از سر گرفت.

- نتایج رسمی انتخابات پارلمانی الجزایر که آن را دحو ولد قابیله ، وزیر کشوراعلام کرد، نشان از پیروزی ائتلاف حاکم این کشور دارد.

آمریکا
- ارتش آمریکا در حال ارائه واحد درسی است که در آن اسلام به عنوان یک دشمن معرفی شده است

اروپا
- کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه ابراز امیدورای کرد که دور تازه مذاکرت ایران و گروه ۱+۵ در بغداد به دستیابی به مبنایی برای حل مناقشه هسته ای ایران منجر شود.

- گفتگوها برای تشکیل دولت ائتلافی در یونان به شکست انجامید/ احتمال برگزاری انتخابات مجدد در این کشور جود دارد

آسیا
چین آمادگی خود برای جنگ در باره دریای چین جنوبی را رد کرد

سازمان های بین المللی
- آژانس جهانی انرژی می گوید، صادرات نفت ایران طی ماه گذشته، آوریل، به میزان قابل توجهی کاهش یافته و این کاهش در سه ماهه دوم سال جاری میلادی می تواند تا ۱ میلیون بشکه در روز برسد.
