عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه و شمال آفریقا

- آمریکا و نیروهای ائتلاف در افغانستان به کشتار غیر نظامیان در این کشور اعتراف کردند

- شامگاه جمعه انفجاری در نزدیکی یک ساختمان دولتی درشهر حلب به وقوع پیوست.

- سید حسن نصرالله غرب را متهم کرد که در صدد براندازی رژیم بشار اسد در سوریه است.

- آمریکا ارسال تسلیحات به رژیم بحرین را که متوقف کرده بود از سر گرفت.

- نتایج رسمی انتخابات پارلمانی الجزایر که آن را دحو ولد قابیله ، وزیر کشوراعلام کرد، نشان از پیروزی ائتلاف حاکم این کشور دارد.

آمریکا

- ارتش آمریکا در حال ارائه واحد درسی است که در آن اسلام به عنوان یک دشمن معرفی شده است

اروپا

- کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه ابراز امیدورای کرد که دور تازه مذاکرت ایران و گروه ۱+۵ در بغداد به دستیابی به مبنایی برای حل مناقشه هسته ای ایران منجر شود.

- گفتگوها برای تشکیل دولت ائتلافی در یونان به شکست انجامید/ احتمال برگزاری انتخابات مجدد در این کشور جود دارد

آسیا

چین آمادگی خود برای جنگ در باره دریای چین جنوبی را رد کرد

سازمان های بین المللی

- آژانس جهانی انرژی می گوید، صادرات نفت ایران طی ماه گذشته، آوریل، به میزان قابل توجهی کاهش یافته و این کاهش در سه ماهه دوم سال جاری میلادی می تواند تا ۱ میلیون بشکه در روز برسد.