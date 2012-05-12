سرنوشت تیم های صعود کننده والیبال بانوان به پلی آف رفت

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان بازیهای مرحله یک چهارم نهایی مسابقات لیگ والیبال بانوان مازندران شامگاه جمعه در امیرکلا بابل، تیم میزبان با نتیجه سه بر صفر تیم قائم شهر را شکست داد و رامسر با نتیجه سه بر یک از سد تیم گلوگاه گذشت.

در بخش بابلکنار تیم مدعی آمل در سه ست متوالی برابر تیم نکا به پیروزی دست یافت و بابلکنار میزبان این مرحله با این نتیجه مغلوب تیم سلمانشهر شد.

بازیهای پلی اف ( حذفی) این مسابقات به منظور مشخص شدن صعود چهار تیم مرحله نیمه نهایی لیگ والیبال بانوان مازندران روز دوشنبه برگزار می شود.

بازیهای مرحله نیمه نهایی روز سه شنبه و بازیهای رده بندی و نهایی روز چهارشنبه به میزبانی یکی از شهرهای آمل یا سلمانشهر برگز خواهد شد.

مرحله گروهی مسابقات فصل جدید لیگ والیبال بانوان مازندران با حضور 19 تیم از دستجات آزاد این استان در سه گروه پنج و یک گروه چهار تیمی به صورت متمرکز در چهار شهر ساری، نور، رامسر و بابلکنار برگزار شد.

تیم قهرمان مسابقات والیبال بانوان مازندران به لیگ کشوری صعود خواهد کرد.