به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مشهد، در چهارمین سفر استانی هیات دولت به خراسان رضوی و در شب ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) رئیس جمهور با علما، ایثارگران، مدیران و منتخبین استان خراسان رضوی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که در سالن همایش‌های صدا و سیمای استان خراسان رضوی برگزار شد، رئیس جمهور از جانبازان، ایثارگران، والدین شهدا و نخبگان استان خراسان رضوی تجلیل کرد.

رئیس جمهور در این مراسم به 5 نفر از جانبازان و ایثارگران و 15 نفر از والدین شهدا نشان ایثار را اعطاء کرد.

در مراسم تجلیل از خانواده شهدا و ایثارگران استان خراسان رضوی نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، مسعود زریبافان رئیس بنیاد شهید و استاندار خراسان رضوی نیز حضور داشتند.

بنا بر این گزارش در این مراسم همچنین تعدادی از نمایندگان از جامعه ایثارگران، صنعتگران، کشاورزان و طلاب طی سخنانی نقطه نظرات و پیشنهادات تخصصی خود را به رئیس جمهور ارائه کردند.