مدیران شهری باید با نظام مشارکت بخش خصوصی آشنا باشند

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری در دومین روز برگزاری همایش شهرداران شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که در همدان برگزار شد، با تأکید بر ارائه راهکارهای مناسب برای افزایش مشارکت مردمی اظهار داشت: ورود سازمان‌های غیردولتی و بخش‌های خصوصی به شهرداری‌ها باید با درنظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های خاص انجام شود تا بازده مناسبی داشته باشند

وی با تأکید بر ارائه راهکارهای مناسب برای انجام خدمات بهتر توسط شهرداری‌ها، اظهار داشت: با توجه به انتظارات به حق مردم در شهرها، شهرداری‌ها باید در خدمت رسانی بهتر به مردم تلاش کنند.

خسرو سامری با اشاره به محدودیت‌های مالی شهرداری‌ها گفت: این امر از یک سو به دلیل محدودیت‌های درآمدی و از سوی دیگر نیازهای مردم، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی شناسایی سرمایه‌گذاری‌های کلی و ظرفیت‌ها را مهم دانست و گفت: بخش‌های اقتصادی مختلف برای توسعه یک شهر باید همکاری داشته باشند.