خوشحالم آقای گل لیگ برتر شدم/ مدیون حمایت بازیکنان سایپا هستم

به گزارش خبرنگار مهر، کریم انصاری‌فرد پس از پایان بازی با صنعت نفت درباره کسب عنوان آقای گلی لیگ یازدهم تصریح کرد: من چند سال در کورس اصلی رسیدن به این عنوان بودم. سال گذشته هم در جدول گلزنان سوم شدم، اما خوشبختانه امسال به هدفم رسیدم.

وی افزود: خیلی خوشحالم که بالاخره آقای گل لیگ شدم. من این عنوان را مدیون سایر بازیکنان سایپا هستم که کمک کردند تا گلزنی کنم. قطعا اگر کمک و تلاش آنها نبود نمی توانستم در صدر جدول گلزنان قرار بگیرم.

انصاری‌فرد که با "فونیکه‌سی" مهاجم تیم صنعت نفت رقابت نزدیکی برای کسب عنوان آقای گلی لیگ داشت، روز گذشته با به ثمر رساندن یک گل برابر صنعت نفت، توانست کفش طلای لیگ را از آن خود کند. او امسال برای تیم سایپا 21 گل به ثمر رساند.

سال گذشته رضا نوروزی مهاجم تیم فوتبال فولاد خوزستان توانسته بود با 24 گل آقای گل شود. انصاری‌فرد فصل پیش با 20 گل بعد از نوروزی و ادینیهو مهاجم تیم مس در رده سوم جدول گلزنان لیگ قرار داشت.

