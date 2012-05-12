  1. ورزش
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۱۱

"آلن پاردیو" مربی فصل لیگ برتر انگلستان شد

"آلن پاردیو" مربی فصل لیگ برتر انگلستان شد

سرمربی تیم فوتبال نیوکاسل به عنوان مربی فصل رقابت های لیگ برتر انگلستان برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پاردیو 50 ساله تیم نیوکاسل را در جایگاه پنجم جدول رده بندی رقابت های این فصل لیگ برتر قرار داده ضمن اینکه این تیم هنوز فرصت حضور در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا و سومی لیگ برتر را هم دارد.

پاردیو در دسامبر 2012 جایگزین "کریس هاتون" که نیوکاسل را به لیگ برتر بازگرداند، شد و با این تیم نتایج خوبی در این فصل از رقابت ها کسب کرد.

بر پایه گزارش ساکرنت، نیوکاسل با این مربی نتایج درخشانی به دست آورده که از جمله می توان به شکست 3 بر صفر منچستریونایتد و 2 بر صفر چلسی اشاره کرد.

کد مطلب 1599737

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